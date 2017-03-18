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Sosyal medyada Genelkurmay'a tepki: Atatürk'süz Çanakkale olur mu?

Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı 3 afişte de Mustafa Kemal Atatürk yer almadı

18 Mart 2017 17:15

Genelkurmay Başkanlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan 3 afiş paylaştı. Bu yıl, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için yayınlanan 3 afişte de Mustafa Kemal Atatürk'ün yer almaması sosyal medyada tepki gördü.

Geçen yıllara göre bu yıl Atatürk'ün olmadığı afişlerde, Çanakkale Zaferi'nin simge isimlerinden olan ve sırtında taşıdığı 275 kiloluk mermiyle düşman zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı ve siperdeki askerler vurgusu vardı. 

Halkın ve ünlü isimlerin eleştirisine neden olan durum nedeniyle, sosyal medyada Genel Kurmay Başkanlığı, "Atatürksüz Çanakkale olmaz!" sözleri ile eleştirilirken, Sözcü yazarı Uğur Dündar da Twitter hesabından olaya tepki göstererk, "Org. Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihine Atatürk'ün olmadığı 18 Mart afişleri hazırlatan Genelkurmay Bşk. olarak geçti! #Çanakkale" ifadesini kullandı.

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Genelkurmay Başkanlığı18 Mart Şehitleri Anma GünüafiştepkiMustafa Kemal Atatürksosyal medyaSeyit OnbaşıHulusi AkarUğur Dündar

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