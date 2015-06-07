Sosyal medyada elektrik kesintileri iddiası

Oy verme işlemlerinin başladığı saatlerde Türkiye'nin değişik bölgelerinden vatandaşlar sosyal medya üzerinden elektrik kesinti yaşandığını öne sürdü.
İşte vatandaşların sosyal medya üzerinden yazdığı, elektrik kesintilerinin yaşandığı yerler:
- İstanbul: Beykoz, Riva, Alibeyköy, Eyüp, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, İncirli, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Merter, Güngören'de elektriklerin kesik olduğu bilgileri geliyor.
- Adana: Seyhan
- Ankara: Dikmen
- Antalya: Kepez
- Kars
- Manisa