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Sosyal medyada elektrik kesintileri iddiası

İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı öne sürülüyor

07 Haziran 2015 14:20

Oy verme işlemlerinin başladığı saatlerde Türkiye'nin değişik bölgelerinden vatandaşlar sosyal medya üzerinden elektrik kesinti yaşandığını öne sürdü.

İşte vatandaşların sosyal medya üzerinden yazdığı, elektrik kesintilerinin yaşandığı yerler:

- İstanbul: Beykoz, Riva, Alibeyköy, Eyüp, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Başakşehir, Bahçelievler, İncirli, Şirinevler, Siyavuşpaşa, Merter, Güngören'de elektriklerin kesik olduğu bilgileri geliyor.

- Adana: Seyhan

- Ankara: Dikmen

- Antalya: Kepez

- Kars

- Manisa

 

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