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Sosyal medyada "Doktor bulun, yoksa öleceğim" demişti; hayatını kaybetti...

Becerikli için sosyal medyada "Gözde'yi yaşatalım" başlıklı kampanya başlatılmıştı

15 Kasım 2017 15:53

Uzun süredir yumuşak doku kanseriyle mücadele eden ve sosyal medyada paylaştığı "Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" mesajıyla tanınan  Emel Gözde Becerikli, hayatını kaybetti.  

Gözde Becerikli'nin cenazesi bugün (15 Kasım 2017) öğlen namazını müteakiben Moda Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilcek.

Eylül ayında 10'uncu kez kansere yakalanan Tasarımcı Emel Gözde Becerikli, verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hastalanmadan 1 ay önce ‘Artist in Residence’ programı ile Hamburg'a gidip orada video ve botanik art üzerine bir sergi yapan Emel Gözde Becerikli‘nin en büyük hayali iyileştikten sonra Hamburg’a yerleşmekti.

2006 yılında, henüz 23 yaşındayken yumuşak doku kanserine yakalanan genç kadın, yhastalığını tam 9 kez yenmişti.
Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrı herkesi duygulandıran ve binlerce kişi tarafından mesajı paylaşılan Becerikli, mesajında, "46 kiloya düştüm, beslenemiyorum. Gün aşırı acildeyiz çaresi yok. Acil beni ameliyat edebilecek değerli bir genel cerrah arıyorum. Arkadaşlarım son şansım bu yoksa ölücem" demişti.

Bu paylaşımı üzerine "Gözde'yi yaşatalım" başlıklı kampanya başlatılmış, Demet Akalın ve Didem Soydan gibi isimlerden de destek gelmişti.

Becerikli, Milliyet Gazetesi'nden Metin Uyar'a kanser olduğunu öğrendiği günü şu sözlerle anlatmıştı:

"Kanser olduğumu öğrendiğinde tek kelimeyle yıkıldım. Daha 23 yaşındaydım. Hayat benim için kararmıştı. Düşlerimi süsleyen toz pembe hayaller bile simsiyah olmuştu. Sonraki kısım ise çok daha zordu. Doktorların hiç karşılaşmak istemediği bir kanser türü olan yumuşak doku kanseri teşhisi kondu. Hastalık sürekli tekrarladı ve ardı arkası kesilmeyen ameliyatlara girdim.'' 

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