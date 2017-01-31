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Sosyal medyada çok konuşulan 8 'Hayır' videosu

Referandum sürecinde 'Hayır' ya da 'Evet' diyen vatandaşlardan videolar gelmeye devam ediyor

31 Ocak 2017 21:35

Partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için yapılacak referandum öncesi, 'Hayır' ve 'Evet' çalışmalarının hız kazanmasıyla, vatandaşlardan da oylarının rengini belli eden videolar gelmeye başladı.

Söz konusu anayasa değişikliğine, toplumun her kesiminden yurttaşın 'Hayır' diyerek tepki gösterdiği ya da 'Evet' diyerek destek verdiği bu videolar, sosyal medya sitelerinde hızla paylaşıldı ve izlenme rekorları kırdı. Yarın Haber en çok izlenen bu videolardan bazılarını derledi.

İşte sosyal medyada en çok ilgi gören 'Hayır' videolarından bazıları...

1. AKP’li çiftçi tarım bakanına isyan edip referandum için 'hayır' demişti

2. Başkanlık sistemini eleştiren vatandaş, "Bu ülkede kimin yönettiği değil, nasıl yönetildiğiniz önemlidir" demişti

3. Tatil izni olmayan inşaat işçileri de 'hayır' demişti

4. 'Hayır' diyen teyzeler de sosyal medyanın gündemine oturmuştu

5. Bir vatandaş hazırladığı video ile "En güzel 'Hayır'ı kim yazacak" kampanyası başlatıp, diğer vatandaşlara meydan okumuştu

6. Bu videoya cevap gecikmemişti

7. Üniversiteli gençler de, partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine sessiz kalmamıştı

8. Bir kadın ise başkanlık argümanlarını iki dakikada boşa çıkarmıştı

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