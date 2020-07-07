Sosyal medyada, "Bu ülkede darbe oldu cumhurbaşkanımız da tatildeydi" dedikten sonra önce işinden atıldı, sonra gözaltına alındı: İntiharın eşiğindeyim

Geçen yıl ağustos ayında İstanbul’daki sağanağın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu “İstanbul’u sel götürüyor, beyefendi tatilde” diyerek eleştiren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, "Bu ülkede darbe oldu cumhurbaşkanımız da tatildeydi", "İstanbul’de sel oldu, beyefendi tatilde’ diyecek son kişi sensin” sözleriyle eleştiren 35 yaşındaki Muhterem Çıtanak, önce işten atıldığını sonra gözaltına alındığını ve AKP'li olmadığı için iş bulamadığını anlattı.

Çıtanak, cebinde 1 TL bile yokken sahilde bulduğu 20 bin TL ve ziynet eşyasını sahibine ulaştırdığı için gündeme gelmişti.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, 2 çocuk babası Çıtanak, unları kaydetti:

"İntiharın eşiğindeyim"

“O tarihte İstanbul’da sel olduğu için sosyal medyada Ekrem İmamoğlu’na çok yüklenildi ve tatilde denildi. Ben de buna istinaden ‘Bu ülkede darbe oldu cumhurbaşkanımız da tatildeydi’ dedim. Paylaşımlarında herhangi bir art niyet yoktu. Ben devletimi ve ülkemi seviyorum. Cumhurbaşkanı makamına saygım vardır fakat şahsını sevmem. Cumhurbaşkanı’na hakaret etmedim. Paylaşımlarımda ve konuşmalarımda hep ekonomi ve işsizliğe vurgu yaptım. Bu konunun buralara gelmesi beni de şaşırttı."

İfadesi alındıktan sonra Karmürsel Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edilen Çıtanak yurt dışı yasağı konularak hâkimlikçe serbest bırakıldı.

"Açık ve net söyleyeyim intiharın eşiğindeyim" diyen Çıtnak, "Çünkü ekonomik olarak zor durumdayım. Borç nedeniyle evimin elektrik aboneliği kapandı. Tek kuruş gelirim yok. Pazarda geriye kalanları topluyoruz. Ne diyeyim adalet mülkün temelidir, evet gerçekten adalet mülkü olan için var. Keşke bu ülkede mülteci olsaydım” diye konuştu.