Sosyal medyada 'borsa spekülasyonu'na ceza

Çin, borsada düşüş hakkında dedikodu yaydığını iddia ettiği 197 kullanıcıya cezai işlem uyguladı.



Çin'in Xinhua ajansının hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, internet üzerinden panik yaydıkları ve bu sayede ülkedeki borsa düşüşünde etkileri olduğu belirtilen kullanıcılar gözaltına alındı.



Ülkede yaşanan finansal krizi "dedikodu" yayarak körüklediği iddia edilen 165 sosyal medya hesabı kapatılırken, 197 kullanıcıya cezai işlem uygulandı.



Gözaltına alınan kişilerin sayısı hakkında net bir açıklama bulunmazken, kullanıcılara verilen cezalar hakkında da resmi bir duyuru yapılmadı.



Çin borsasında başlayan düşüş kısa sürede küresel piyasaları etkisi altına alarak, 28 yıl sonra yeniden bir "Kara Pazartesi" yaşanmasına neden olmuştu. Çin Borsası’nın düşmesinde, yuan politikasına ilişkin belirsizlik rol oynadığı belirtiliyor.



Geçtiğimiz haftalarda son yılların en kapsamlı operasyonlarından birine imza atan Çin polisi, bilişim suçları kapsamında 15 bin kişiyi gözaltına almıştı.