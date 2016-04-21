Sosyal medya, Yüksekova'da çekildiği iddia edilen bu fotoğrafı konuşuyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Mart'ta başlayan operasyonlar dün sona erdi. Bugün ise twitter'da Yüksekova'da çekildiği iddia edilen, 8 PKK'lının teslim olduğuna dair bir fotoğraf yayıldı. Kaynağı bilinmeyen fotoğrafta 8 kişinin beyaz bayrak taşıyarak teslim olduğu görülüyor. Söz konusu fotoğrafa ilişkin PKK'lıların bugün teslim olduğu iddiası var.

Hürriyet'te yer alan habere göre, özellikle twitter'da hızla yayılan fotoğrafla ilgili güvenlik kaynaklarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Genelkurmay'dan dün yapılan açıklama ise 'bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda bugüne kadar 196 PKK'lı etkisiz hale getirildiği' belirtildi.