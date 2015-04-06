Sosyal medya yasağı dünya medyasında

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın rehin alınmasıyla ilgili görüntüleri sebebiyle uluslararası sosyal medya siteleri Facebook, Youtube ve Twitter'e erişim yasağı kararı dünya basınında da geniş yankı buldu.

Uluslararası haber ajansları, gelişmeleri böyle duyurdu:

AFP: Türkiye, geçen haftaki esir krizinde öldürülen savcının görüntülerinin yayımlanması nedeniyle Twitter, Facebook ve YouTube'a erişimi engelledi.

Associated Press: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir savcının internet sağlayıcılarına verdiği talimatla Twitter ve YouTube'un da aralarında bulunduğu sosyal medya sitelerinin engellendiğini açıkladı.

Reuters: Türk savcı, geçen hafta bir meslektaşına tabanca tutulan görüntülerin yayımlanmasının ardından sosyal medya sitelerine yasak getirilmesini istedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bu, savcının görüntüsünün yayımlanmasıyla ilgili. Savcının öldürülmesinin ardından yaşananlar, olayın kendisi kadar üzücü" dedi.

Türkiye geçen yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çevresiyle ilgili yolsuzluk iddialarını içeren ses kayıtlarının sızmasının ardından YouTube ve Twitter'a erişimi engellemişti.