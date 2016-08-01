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İstanbul'da ameliyatlı köpeğe işkence!

Klinik, köpeğe yapılan işkenceyi doğruladı ve özür diledi

01 Ağustos 2016 01:31

Sosyal medya, İstanbul Levent’te bulunan Artı Veteriner Kliniği’nde ameliyatlı bir köpeğe yapılan işkence görüntüleriyle sarsıldı. Videoda, ameliyatlı bir köpek, bir veteriner çalışanı köpeği zorla sürükleniyor, tekmeliyor  ve kafasını demirlere vuruyor.  İşkence görüntülerine sosyal medyadan büyük tepki geldi. Hayvan dostları görüntüler üzerine “Bu veterinere evcil hayvanınızı götürmeyin” çağrısında bulundu.

Sosyal medyada büyük tepki gören işkence görüntüleri üzerine veteriner bir açıklama yaparak görüntüleri doğruladı ve “Burada yapmaya çalıştıklarımın tam tersini yansıtıyor. Sizi temenni ederim ki tekrar gerçekleşmemesi için ne gerekiyorsa yapacağım” dedi.

Veteriner kliniği tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Bugün yayınlanan videodan az önce haberim oldu. Gördüklerime çok üzüldüm. Burada yapmaya çalıştıklarımın tam tersini yansıtıyor. Sizi temenni ederim ki bunu tekrar gerçekleşmemesi için gereği neyse yapacağım. Böyle bir olayın yaşanmış olmasından çok üzgünüm ve özür diliyorum, her birinizden teker teker…”

Not: Videoki kişi, savunmasız ve ameliyatlı bir hayvana insanlık dışı işkence yapmaktadır.

 

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