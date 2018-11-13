Sosyal medya üzerinden silah ticaretine gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı öne sürülen H.Y., gözaltına alındı. H.Y.\'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Organize Suçlar Büro Amirliği, sosyal medya üzerinden silah ticareti yaptığı öne sürülen H.Y.\'yi gözaltına aldı. H.Y.\'nin evinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, kısa ruhsatsız pompalı tüfek, 2 şarjör, 196 değişik çap ve markalarda fişek, 1 muşta, 4 kama ele geçirildi.

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