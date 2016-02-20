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Sosyal medya, Türk pilotun Suudi pilotlarla çektiği selfie'yi konuşuyor

Fotoğrafı güvenlik analisti Metin Gürcan, Twitter hesabından paylaştı

20 Şubat 2016 15:22

Türkiye ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri’nin Konya’daki ortak tatbikatında, Türk F-16 pilotu tarafından Suud pilotlarla beraber çekildiği belirtilen bir fotoğraf sosyal medyada günün konusu oldu.

Fotoğrafı güvenlik analisti T24 yazarı Metin Gürcan, kişisel Twitter hesabından paylaştı.

IŞİD ile mücadele kapsamında İncirlik Üssü’nde konuşlandırılacak Suudi savaş uçaklarıyla ilgili son gelişmeler kafa karıştırmıştı.

Uçakların İncirlik’e vardığı yönündeki iddialar daha sonra yalanlanmıştı. 

Resmi raporlara göre, halen İncirlik’te ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere uçaklarının yanı sıra Katar’a ait 2 Mirage savaş uçağı var. 

Geçen hafta itibariyle Türkiye’de 5 Suudi jeti vardı ama İncirlik’te değil, eğitim amaçlı olarak Konya’da bulunuyorlardı. Bu uçakların ülkelerine döneceği ve Suudi Arabistan’ın gelecek hafta İncirlik’e 4 F-15 göndereceği belirtilmişti.

 

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