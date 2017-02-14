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Dünya

Sosyal medya Trump-Trudeau görüşmesinden düşen bu fotoğrafı konuşuyor

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nın Trump ile el sıkışmasının ardından yüz ifadesi çok konuşulmuştu

14 Şubat 2017 02:36

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump'ın konuğu oldu. İkilinin görüşmesinden yansıyan 'el sıkışma' fotoğrafı dikkat çekti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trudeau, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana Beyaz Saray'da kabul ettiği üçüncü yabancı lider oldu.

İkilinin görüşmesinden yansıyan ilk fotoğraf, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Trump'ın el sıkıştığı görüntüler henüz hafızalardayken, Kanada Başbakanı Trudeau'nın Trump'la el sıkışmadan önceki yüz ifadesi de sosyal medyada gündem oldu.

Japonya Başbakanı Abe'nin Trump'la 19 saniye süren el sıkışmasının ardından yüz ifadesi:

 

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