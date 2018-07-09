Sosyal medya saatli maarif takvimini konuşuyor: Yasama, yürütme, yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse anayasa yok demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de düzenlenen görevde resmen göreve başlamasının ardından Türkiye yeni bir döneme girdi. Erdoğan’ın yeminiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin resmen başladığı gün, sosyal medyada ise saatli maarif takviminin 9 Temmuz sayfasında yer aldığı belirtilen Jean-Jacques Rousseau sözü gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görsellere göre, Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte Başbakanlık makamı ve Bakanlar Kurulu yapısının tarihe karışacağı 9 Temmuz’da, saatli maarif takvimi yaprağında Rousseau’nun şu sözleri yer aldı:

“Yasama, yürütme, yargı iç içe geçmişse, özgürlükler garantide değilse anayasa yok demektir. Kuvvet kimdeyse o hakimdir.”