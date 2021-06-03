Sosyal medya platformlarına giremeyen Trump'ın açtığı blog sayfası bir ay sonunda kapandı

T24 Dış Haberler

Facebook, Twitter ve Instagram gibi platformlardan atılan eski ABD başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını destekçileriyle paylaşmak için açtığı blog sayfası da kapandı.

The Hill'de yer alan habere göre, e-mail adresini girerek eski ABD Başkanı Trump'ın günlük açıklamalarına ulaşılabilen blog sayfası kalıcı olarak kapandı. Trump'ın üst düzey danışmanı Jason Miller kapanan blog sayfasının "üzerinde çalıştıkları daha geniş çabalara yardımcı" olduğunu söyledi.

"Donald J. Trump'ın Masasından" isimli blog sayfasında kullanıcılar Trump'ın gelişmeler üzerine açıklamalarına ulaşabiliyordu.

Dünyanın bütün önde gelen sosyal medya platformları, Trump'ı Kapitol baskınını teşvik ettiği gerekçesiyle engellemişti.