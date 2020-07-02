Sosyal medya platformları, AB medya kanunlarına bağlı olacak

Facebook, Youtube ve Twitter gibi sosyal medya platformları nefret söylemleri ve zararlı içerikler konusunda Avrupa Birliği yayıncılık kanunlarına bağlı olacak. Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı yönergeye göre sosyal medya şirketleri geleneksel medya şirketleri gibi kendi platformları üzerinde yayınlanan içerikten sorumlu olacak.

Euronews'in haberine göre, medya şirketlerinin sosyal medya platformlarının da kendileri ile aynı yükümlülüklere bağlı olması gerektiğini savunarak yaptıkları lobi çalışması sonrası 2018 yılında yürürlüğe giren Sesli ve Görüntülü Medya Hizmetleri Yönetmeliği'nde ilgili değişiklik yapılmış oldu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada "Çevrimiçi servis sağlayıcılar, geleneksel medya şirketleri gibi, kullanıcılarının nefret söylemine ve reşit olmayanların zararlı içeriklere karşı korunmasını sağlamak zorunda olacak" ifadeleri kullanıldı.

Buna göre sosyal medya platformları şiddet, nefret ve terörizmi tetikleyen içeriklere karşı önlem almak ve çocuk programlarına yerleştirilen reklamların uygunluğunu denetlemek zorunda olacak.

İşitsel ve görsel içeriklerin temel teşkil etmediği fakat önemli bir kısmını oluşturduğu platformlar için ise yönetmelik bağlayıcı olmasa da geçerli olacak.

19 Eylül'e kadar uygulamayı hayata geçirmesi gerek AB üyesi ülkeler hangi şirketlerin bu kapsamda olacağında son söz sahibi olacak.