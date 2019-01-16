Sosyal medya paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Cemil Kılıç: Ölüm tehdidi alıyorum

Akit gazetesinin haberinin ardından Rami Atatürk Anadolu Lisesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı-yazar Cemil Kılıç, ölüm tehdidi aldığını söyledi. Kılıç, “Nasıl devletimizin yurttaşıysak, devletimiz bizim güvenliğimizi sağlamak zorundadır. Kendimi güvende hissetmiyorum” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaparken, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Cemil Kılıç ve Eğitim-İş Sendikası üyesi yaklaşık 100 kişi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü destek eylemi yapıldı.

“Cemil Kılıç yalnız değildir” ,”Baskılar bizi yıldıramaz” sloganları atılan eylemde Kılıç’ın görevinden alınmasına tepki gösterildi.

"Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz"

Grup adına basın açıklamasını yapan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Cemil Kılıç’ın yanında olduklarını söyledi.

Görevinden alınarak hakkında soruşturma başlatılan Kılıç da “Mücadelemiz devam edecek. Cumhuriyet değerlerini savunmaya devam edeceğiz. Atatürk devrimlerini savunmaya devam edeceğiz. Demokratik, laik, bilimsel ve ulusal eğitimi savunacağız. İnanç özgürlüğünü savunacağız” dedi.

“İnanç özgürlüğü sadece inanma özgürlüğü değil, aynı zamanda inanmama ve farklı inanma özgürlüğüdür” diyen Kılıç, “Farklı inanışlara da tahammül etmektir. İnanmamaya da hoşgörüyle yaklaşmaktır. Saygılı olmaktır. Biz bu özgürlüklerin savunucusuyuz. Halkımızın birlik ve bütünlüğünün savunucusuyuz. Bölücü değil birleştirici, ayrıştırıcı değil bütünleştiriciyiz. Biz çünkü büyük Atatürk’ün inşa ettiği modern Türk ulusunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurlu yurttaşlarıyız” diye konuştu.

Cemil Kılıç, sosyal medyada ölümle tehdit edildiğini dile getirerek, “Nasıl devletimizin yurttaşıysak, devletimiz bizim güvenliğimizi sağlamak zorundadır. Kendimi güvende hissetmiyorum” ifadelerini kullandı.

Akit ne yazmıştı?

Akit gazetesinde toplumun farklı gruplarını hedef gösteren 'haber'lere imza atan Faruk Arslan, özetle şu satırları kaleme almıştı:

Millet ve maneviyat düşmanları, kamu kurumlarında yuvalanmaya devam ediyor. İslam karşıtı paylaşımlarda bulunan, İmam Hatipleri terörle özdeşleştiren Mustafa Cemil Kılıç adlı sözde öğretmenin, MEB kadrosunda barındırılarak Rami Atatürk Anadolu Lisesi’nde zehir saçmaya devam ettiği belirlendi. Kılıç’ın, sendikacı olması hasebi ile sağladığı “dokunulmazlığın” verdiği küstahlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Sultah Vahdettin’in akıbetiyle tehdit ettiği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a “hain” nitelemesi yaptığı, MEB’in talimatlarını çiğneyerek sınıfında öğrencilere zorla Öğrenci Andı okuttuğu tespit edildi.