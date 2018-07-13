Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gazeteci Serdar Altan'a ceza, Fuat Yaşar'a beraat

Sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar nedeniyle haklarında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla dava açılan gazeteci Serdar Altan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çaptırılırken Fuat Yaşar beraat etti. Altan'a verilen ceza ertelendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, gazeteci Serdar Altan ve Fuat Yaşar hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle açılan iki ayrı davanın duruşması, bugün Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Yaşar, suç unsuru olarak gösterilen paylaşımları, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yaptığını vurguladı. Yaşar, "Benim yaptığım paylaşımların büyük bir bölümü haber içerikli, mizah amaçlı yapılan paylaşımlardır. Paylaşımlarda örgüt propagandası yoktur, haber vardır" dedi. Yaşar, TOMA'nın önünde çektiği fotoğrafının da dosyada suç unsuru olarak gösterildiğini hatırlatarak, beraatını istedi. Yaşar'ın "örgüt propagandası yapmak" suçunun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatın karar verildi.

"Paylaşımlarım haber içeriklidir"

Gazeteci Serdar Altan hakkında açılan davanın duruşması da aynı mahkemede görüldü. İddianamenin okunmasının ardından savunma yapan Altan, suçlama konusu yapılan paylaşımların büyük bir bölümünün haber içerikli paylaşımlar olduğunu belirterek, "Ben suçlamaları kabul etmiyorum. Daha önce belirttim, gazeteciyim. Yapmış olduğum paylaşımlar haber içeriklidir. Propaganda amaçlı bir paylaşım yoktur. Bu nedenle beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme, Altan'a "örgüt propagandası yapmak"tan 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verilmesine hükmederek cezayı 5 yıl süreyle erteledi.