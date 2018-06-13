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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle 10 gözaltına alındı

Gözaltına alınan 10 kişi ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü

13 Haziran 2018 17:17

İzmir'de, sosyal medya paylaşımlarından dolayı  10 kişi gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri DHKP-C ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri'ne (DKP/BÖG) destek verdikleri iddia edilen 10 şüphelinin adresine  bu sabah operasyon düzenledi.

 Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, örgütlerin faaliyetleri hakkında çok sayıda doküman ve dijital malzeme bulundu.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

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