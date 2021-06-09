Sosyal medya kullanıcılarının "Hak Adalet Demokrasi İstiyoruz #HADİ" çağrısı TT listesine girdi

Sosyal medyada kullanıcıların doğanın talanı, işsizlik, yoksulluk, mafya düzeni, üniversitelerin getirildiği hal, parti kapatma gibi pek çok başlıktaki hak taleplerini ortaklaştırdıkları “Hak Adalet Demokrasi İstiyoruz #HADİ” çağrısı Türkiye’de TT listesine üst sıradan girdi.

Bir an önce adaletin sağlanması, hak kayıplarının önlenmesi ve demokrasinin tesis edilmesi için toplumsal muhalefet, siyasi muhalefete çağrıda bulunuyor. İkizdere’den, Gürpınar’dan, Ege’den ve üniversitelerden yükselen seslere aralarında pek çok yazar, gazeteci ve akademisyenin olduğu yüzlerce kişiden de destek gördü.