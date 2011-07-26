Sosyal medya ile Victoria’s Secret’ı soydular

T24

Washington, Georgetown’da ünlü iç çamaşırı mağazası Victoria’s Secret’a toplu olarak giren grup online olarak koordine edilen baskınla, saniyeler içinde bir soygun gerçekleştirdi.'Flashrob’ çetesinden onlarca kişinin, mağaza güvenlik kameraları önünde toplu olarak mal çalması mağazadaki diğer müşterileri hayrete düşürdü.Polis memuru Lt John Hedgecock, grubun hızla gelip birkaç saniye içinde soygunu tamamladığını belirti. “Ne olduysa 20 saniyede oldu” diyen polis, Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlar kullanıldığından, artık böyle bir etkinliğin kolaylıkla örgütlenebildiğini belirti.Mağaza sahipleri, soyguncuların mağaza güvenliğinden çekinmediklerini hatta güvenlik kameralarına poz verdiklerini söyledi.Şu ana kadar sadece eğlence ya da zararsız protestoları organize etmek için kullanılan 'FlashMob' yöntemi ile hırsızlık yapılması endişe verici bir eğilim olarak değerlendiriliyor.Uzmanlar, gençlerin geleneksel medyalar veya YouTube üzerinde dolaşan görüntüleri izledikten sonra hızla bu gibi 'flashrob' etkinliklerine katılabileceğini söylüyor.Arizona Devlet Üniversitesi Kriminoloji Profesörü Scott Decker ise şöyle konuşuyor:"Risk almayı seven genç insanlar, haber kanalları veya YouTube’daki güvenlik kamerası kayıtlarında kendilerini görmeyi ‘cazip’ ve ‘heyecan verici’ bulabilir”