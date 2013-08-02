Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor: Türkiye’de yap da görelim!

Connecticut Üniversitesi kadın basketbol takımı üyelerinin, ABD Başkanı Barack Obama'ya çekildikleri grup fotoğrafında el şakası yapması sosyal medyada günün konusu oldu.

Obama, çarşamba günü şampiyonluklarını kutlamak amacıyla Connecticut Üniversitesi kadın basketbol takımı ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Nisanda 8'inci şampiyonluğunu alan takımın üyeleri ise düzenlenen törende Obama'ya küçük bir şaka yapmaya karar verdi.

Takımın hediye ettiği ismi yazılı ceketle her şeyden habersiz poz veren Obama, oyuncuların kendi kızları için birer örnek olduklarını söyledi. Birlikte çekildikleri fotoğrafta Obama'ya “tavşan kulağı” yapan kadın basketbol takımı üyelerinin gülüşmeleri de kameralara yansıdı.

'Ya bizde olsaydı?'

Obama'ya tavşan kulağı yapan kızların fotoğrafı, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Fotoğrafla ilgili yapılan yorumlarda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a “tavşan kulağı” yapılsa nasıl tepki alınacağına dair çarpıcı yorumlar yapıldı.

“Türkiye'de yap da görelim” şeklinde paylaşımların yapıldığı fotoğrafta benzer bir hareketin Başbakan Erdoğan'a yapılması durumunda neler olacağına dair senaryolar üretildi.

Korumalar parmaklarını kırardı

Bu hareket Başbakan Erdoğan'a yapılsaydı ne olurdu? Twitter kullanıcıları bu soruya şöyle cevap verdi:

@ceycey_80: Sn @RT_Erdogan Obama'ya yapılan tavşan kulak size yapılsa;korumalar döver,4 gün gözaltında tutulur,savcı dava açar,hakim hapse atar dimi..??

@durumbildirimi: RTE ye yapsan doğru silivri :) Obama'ya tavşan kulağı yaptılar

@NesibeBorucu: Adamlar fotoğraf çekilirken Obama'nın arkasından tavşan yapıyo bizde Erdoğan'a öyle bişey yapılsa yeminle idamı getirir bunlar

@melisaatan: bizde olsa tomayla biber gazıyla saldırırlardı

@sarpergunsal: @onurakmeric korumalar parmaklarını kırar anında

Obama'nın, kendisine "tavşan kulağı" şakası yapan genç basketbolculara tepkisi arkasını dönüp bakmak oldu: