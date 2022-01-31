Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Sosyal medya fenomeni <strong>Oğuzhan Uğur</strong> da elektrik faturasına gelen zamma tepki gösterdi. </p>\n<p>Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, <em>"Ben trafoda kalacağım artık. Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. Ne diye evde kalıyorum?" </em>ifadesini kullandı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1643613614116-ekran-resmi-2022-01-31-10.17" alt width="453" height="149" /></p>\n</body>\n</html>