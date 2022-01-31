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Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur: Ben trafoda kalacağım artık, ev kiramdan fazla elektrik faturam var

"Ne diye evde kalıyorum?"

31 Ocak 2022 10:18

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur da elektrik faturasına gelen zamma tepki gösterdi. 

Uğur Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben trafoda kalacağım artık.  Ev kiramdan fazla elektrik faturam var. Ne diye evde kalıyorum?" ifadesini kullandı. 

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