Sosyal medya fenomeni kaza yaptı

Sosyal medya fenomeni Semih Varol ve kız arkadaşı İstanbul’da E-5 olarak da bilinen D-100 Karayolu’nda kaza yaptı. Yağışlı İstanbul gecesinde gerçekleşen kazada çift, takla atan araçtan yara almadan kurtuldu.

Kadir Can Özdemir'in kullandığı araçla Ankara yönünde ilerlerken Cevizlibağ’da direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve önünde seyreden, Varol'un kullandığı diğer otomobile çarptıktan sonra takla atarak durduğu belirtildi.

Diğer araç sürücüsü Semih Varol ve beraberindeki kız arkadaşı kazayı yara almadan atlattı.