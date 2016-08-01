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Sosyal medya desteği işe yaradı, 11 yaşındaki fenomen geri döndü!

Karakuzu, Youtube kanalında yeniden videolar yayınlayacağını duyurdu

01 Ağustos 2016 20:22

Youtube kanalında bilimsel deneylerini paylaştığı videoların altına gelen hakaretler nedeniyle sayfasını kapatan 11 yaşındaki Gülnur Karakuzu için sosyal medyada başlatılan destek çağrıları sonuç verdi. Karakuzu, Youtube kanalında yeniden videolar yayınlayacağını duyurdu.

Youtube'da Eğlence Sokağı isimli kanalında geçtiğimiz yıldan bu yana deney videoları yayınlayan Karakuzu'ya dış görünüşünü hedef alan sayısız hakaret gelmişti. Karakuzu'nun bu nedenle kanalı üzerindeki tüm videolarını kaldırdığını Onedio IQ ekibi duyurdu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, yorumlara karşın yeniden videolar çekmesi amacıyla Youtube kanalına abone olma çağrıları yapıldı. Sosyal medyada binlerce kişi 11 yaşındaki Gülnur Karakuzu'ya destek mesajları gönderirken, Youtube kanalı da kısa süre içinde 46 bin aboneyi aştı.

Kendine gelen destek mesajlarına teşekkür etmek için eden genç kız ‘Youtube'a Geri Dönüyorum’ adında bir video paylaştı.”Çünkü çok kötü, iğrenç küfürler, yorumlar geliyordu. Kiloma da dalga geçenler oluyordu ama ben onları hiç umursamıyordum. Sonra siz bunu çok dikkate almışsınız, Facebook'tan, büyük siteler benim fotoğrafımı paylaşmış, siz de oradan bana ulaştınız" diyen genç kız kendisine çok sayıda psikolog, öğretmen ve sosyal medya fenomeninin ulaştığını ve destek olduğunu ifade etti. Karakuzu, "Sizin sayenizde Youtube'a geri döneceğim. Öbür videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum, destekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

 

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