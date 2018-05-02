Sosyal medya bu manşetleri tartışıyor: Muhalefet önerince, 'Batırır' hükümet söyleyince 'Müjde'

Hükümetin 24 Haziran'daki seçimlerden önce açıkladığı, emeklilere 1000 TL ikramiye, imar, vergi ve öğrenci aflarını içeren ve 'hediye paketi' olarak nitelendirilen tasarı, sosyal medyada tartışılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaad ettiği projeleri tek tek hayata geçiren hükümete, bugün destek veren gazeteler muhalefetin projeleri açıkladığı sırada "Türkiye'yi batırır', Batırmayı kafaya koydu" gibi manşetlerle çıkmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları bu tezat duruma, "Muhalefet önerince 'Batırır' hükümet kopyala-yapıştır yapınca 'müjde" sözleriyle tepki gösterdi.