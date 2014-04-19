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Dünya

Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

'Bizim en genç rehinemiz' başlığıyla yayınlanan fotoğraf, sosyal medyada tepki çekti

19 Nisan 2014 19:02

Sosyal medya da tepki toplayan bu fotoğrafın Suriye’de çekildiği iddia edildi. Tüm dünyanın tepkisini çeken fotoğrafta daha bebek yaşta küçük bir çocuk yerde oturuyor. Etrafında silah tutan bir sürü adam. Çocuk şaşkınlıkla kendisine doğrultulan silahlara bakıyor.

cumhuriyet.com.tr’nin haberine göre, Sham Times adlı internet sitesinde yer alan haberde muhalif Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) taraftarınca sosyal medyada paylaşılan bu fotoğrafın altında “bizim en genç rehinemiz” yazıldı. Fotoğraf kadar fotoğrafa yazılan yorum da tepki çekti.


Sosyal medyadan tepki yağıyor


Türkiye sınırına yakın Kessab ilçesinde çekildiği tahmin edilen fotoğraf sosyal medyada paylaşıldığı andan itibaren sayısız tepki ve yorum aldı. Fotoğraftaki bebeğin durumuyla ilgili şu an için bir bilgi söz konusu değil.
 

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