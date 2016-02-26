T24 LogoT24 Logo
Dünya

Sosyal medya, barda seks yapan çifti konuşuyor

Olayın Rusya'da bir barda geçtiği sanılıyor

26 Şubat 2016 20:22

Rusya’da bir gece kulübünde çekildiği sanılan videoda bir çift barda soyunup seks yapmaya başlıyor.

İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinde yayınladığı görüntülere göre; barda müzikle dans ederek eğlenen bir çift, soyunup seks yapmaya başlıyor.

Tüm yaşananlar da bar müşterileri tarafından cep telefonuyla kaydediliyor. 

Rusya'daki Partisan Club'ta Sevgililer Günü'nde yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada kısa süre önce paylaşıldı. 

Söz konusu gece kulübü daha önce de benzer bir olayla gündem olmuştu. 

Videoya ulaşmak için tıklayın.

 

ETİKETLER

rusyabarseksvideo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24