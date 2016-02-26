Sosyal medya, barda seks yapan çifti konuşuyor

Rusya’da bir gece kulübünde çekildiği sanılan videoda bir çift barda soyunup seks yapmaya başlıyor.

İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinde yayınladığı görüntülere göre; barda müzikle dans ederek eğlenen bir çift, soyunup seks yapmaya başlıyor.

Tüm yaşananlar da bar müşterileri tarafından cep telefonuyla kaydediliyor.

Rusya'daki Partisan Club'ta Sevgililer Günü'nde yaşandığı belirtilen olayın görüntüleri sosyal medyada kısa süre önce paylaşıldı.

Söz konusu gece kulübü daha önce de benzer bir olayla gündem olmuştu.

Videoya ulaşmak için tıklayın.