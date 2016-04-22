4 akademisyene tahliye kararı sosyal medyada: Zılgıt, halay, paper!

"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attıkları için tutuklanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı tahliye edildi. Dava Çağlayan Adliyesi 13. Agır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İddianamenin okunmadığı davada, ilk olarak dört akademisyen ifade verdi. Savcı, aradan önce akademisyenlerin tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Ara sonrasında konuşan savcı, bu kararından vazgeçip akademisyenlerin tahliyelerini talep etti. Mahkeme, dört akademisyenin adli kontrol şartı olmaksızın tahliye edilmesine karar verdi.

Sosyal medya kullanıcılarının tahliye kararı tepkileri şöyle:

Yaşasın, tutuklu akademisyenlere tahliye! — Hasan Cemal (@HSNCML) 22 Nisan 2016