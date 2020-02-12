Sosyal Kredi Sistemi gündemde: Black Mirror Çin'de gerçek mi oluyor?

Çin'de vatandaşların yüz tanıma, sosyal medya kullanımı ve yapay zeka teknolojileriyle puanlanacağı Sosyal Kredi Sistemi'nin bu yıl deneneceği belirtildi. Vatandaşların puanlanacağı bu sistemde kredi puanlarına göre ödül ve cezalar verilebilecek. Sosyal Kredi Sistemi'nin gündeme getirilmesi akıllara Black Mirror dizisinin Nosedive bölümünü getirdi.

Global Times gazetesinin bildirdiğine göre, ülkenin farklı bölgelerinde kısmen uygulanmaya başlanan projede, geçen yılın mayıs ayına kadar çeşitli kategorilerde kara listeye giren 11 milyon 140 bin kişiye uçağa binmekten, 4 milyon 250 bin kişiye ise yüksek hızlı trene binmekten men cezası verildi.

Sistemle birlikte vatandaşların puanlarını belirlemede, harcama alışkanları, sosyal medya kullanımı, arkadaş çevresi gibi son derece kapsamlı unsurların dahil olduğu bir algoritma sarmalı etkili olacak.

Cezalar ve ödüller

Kırmızı ışıkta geçmek, sigara içilmeyen bölgelerde yapılan yasak ihlalleri ve borcunu zamanında ödememek gibi davranışlar cezalandırılırken, ödemelerini zamanında yapma ve toplumsal sorumluluk projelerinde gönüllü yer alma gibi davranış biçimleri mükafatlandırılacak.

South China Morning Post'ta yer alan habere göre ise, Çin'de bir şirket tarafından geliştirilen uygulama ile Sosyal Kredi Sistemi'ne bağlı olarak Çin'de bulunan 18-45 yaş arasındaki kişilerin puanlanmasına bağlı olarak özellikle kariyer fırsatlarına daha rahat erişmesi planlanıyor. Haberde detayları anlatılan uygulamaya göre, uygulama işe alımlarda veya yurt dışı üniversite başvurularında istenen tavsiye mektuplarının yerini almayı hedefliyor.

Black Mirror'da ne olmuştu?



Sistem pek çok kişi tarafından Distopyan dizi Black Mirror'un "Nosedive" bölümüne de benzetiliyor. Bir sosyal medya uygulamasının daha geliştirilmiş halini konu alan dizide kişiler çevresindekilerin olumlu veya olumsuz davranışlarına göre puanlıyor. Dizi de karakterler birbirinden yüksek puan almak için adeta yarışırken puanı düşün olanlar ise işten kovulma tehdidi gibi pek çok olumsuzlukla mücadele ederken, dizinin baş kahramanı Lacie puanı düşük olduğu için arkadaşının düğünü gibi pek çok sosyal aktiviteye dahi katılamıyor.