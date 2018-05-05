Sosyal Haklar Derneği tarafından, Sosyal Haklar Sempozyumu 11 Mayıs'ta başlıyor. Dernek tarafından yapılan açıklamada "Sosyal Haklar Derneği olarak sosyal hakların tahribatı ile açığa çıkan yeni uzlaşmazlıkları anlama ve birbirinden kopuk yürüyen mücadele alanları arasındaki içsel bağlantıları kurmak için bir sempozyumda bir araya gelme kararı aldık" denildi.
Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Anayasa hukuçusu İbrahim Kaboğlu, Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu gibi bir çok isim sempozyumda konuşmacaı olarak yer alıyor.
Sosyal Haklar Derneği tarafından düzenlenen sempozyuma, "Sosyal haklar üzerinden, sosyal haklar dolayımında yaşanan süreci anlamaya yönelik bir sempozyum. Farklı alanlarda yaşananların nasıl bir işleyiş-sürecin ürünü olduğunu birlikte tartışalım istedik. Yaşamın farklı alanlarında ellerimizi kollarımız bağlayan sosyal hak kayıplarına karşı nasıl mücadele edilir, nasıl bir arada dururuz, nasıl birlikte yol alırız birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, enerjilerimizi bir araya getirelim istedik. Sempozyumumuz 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak; sempozyumda ele alınan konuları sosyal hakların acımasız tahribatı olan Soma’ya 13 Mayıs 2018 pazar günü taşıyacağız. Soma’da tüm katkılar bir arada Soma halkının katılımı ile tartışmaya açılacak" şeklinde çağrı yapıldı.
Sempozyumun programı şöyle:
11 Mayıs 2018-Cuma Açılış Konuşması: Sosyal Haklar Derneği
10:30 – 10:40 Melda Onur Açılış Konuşması:
Sosyal Haklar Üzerine 10:40 – 11:00 Ayşe Buğra Sosyal Haklara Psikolojiden/Psikiyatriden Bakmak
11:00 – 11:20 Sezai Berber
11:20 – 11:40 Ceyda Yılmazçetin Sosyal Haklar ile Adalet Duygusunun Kaybı ve Yeniden Oluşturulmasına Dair Dinamikler
11:40 – 12:00 Hilal Eyüpoğlu & Ayten Deniz Tepeli
12:00 – 12:15 İSTASYON Sağlık Hakkı/Mücadelesi
12:15 – 12:35 Mehmet Zencir
12:35 – 12:55 Özgür Erbaş
12:55 – 13:10 İSTASYON
13:10 – 14:00 YEMEK ARASI Geçmişten Günümüze Sanatçı Hakları ve Mücadeleleri
14:00 – 14:20 Atölyealtı Sanat Kolektifi (Serhat Yüksekbağ & Hüseyin Çubuk & Ferhat Yüksekbağ)
14:20- 14:35 İSTASYON Sosyal Haklar Alanı Bağlamında Hayvan Hakları
14:35 – 14:55 Hakan Nişancı
14:55 - 15:10 İSTASYON Göçmen Haklarına Eleştirel Bir Bakış
15:10 – 15:30 Gaye Yılmaz
15:30 - 15:45 İSTASYON İki Ayrı Pratik: Hak Temelli Yardımlar ve Dayanışma Pratikleri
15:45 – 16:05 Senem Doyduk & Özlem Altun
16:05- 16:20 İSTASYON Türkiye'de Sosyal Yardım Hakkı/Haksızlığı ve Mücadelesi
16:20 – 16:40 Denizcan Kutlu
16:40 - 16:55 İSTASYON Emeğin Hak Mücadelesi
16:55 – 17: 15 Aziz Çelik
17:15 – 17:30 İSTASYON Kadın Hakları ve Mücadelesi
17:30 – 17:45 Handan Koç
17:45 – 18:00 Sevda Karaca
18:15 – 18:30 Gülsüm Kav
18:30 – 18:45 Yeşim Dinçer
18:45 – 19:00 İSTASYON Kent Estetiği ve Kent Hakkı/Mücadelesi
19:00 – 19:15 Arif Arslan
19:15 – 19:30 Mücella Yapıcı
19:30 – 19:45 Cihan Uzunçarşılı Baysal
19:45 – 20:00 Şebnem Şimşek
12 Mayıs 2018
-Cumartesi Açılış Konuşması
10:00-10:20 İbrahim Ö. Kaboğlu Ekoloji Haklar / Mücadelesi
10:20 – 10:35 Beyza Üstün
10:35 – 10:50 Mehmet Horuş
10:50 – 11:05 Özgür Gürbüz Ağaçlardan Ormanı, Ormandan Doğayı Görememek
11:05 – 11:25 Besim Sertok
11:25 – 11:40 İSTASYON Gıda Hakkı/Mücadelesi
11:40 – 12:00 Bülent Şık
12:00 – 12:20 Selma Değirmenci
12:20 – 12:35 İSTASYON Eğitim Hakkı
12:35 – 12:50 Feray Aydoğan
12:50 – 13:05 İklime Kabasakal
13:05 – 13:20 İSTASYON
13:20 – 14:10 YEMEK ARASI Güvencesizliğin Ötesinde: Kadınların Deneyimlerini Yeniden Düşünmek
14:10 – 14:30 Elif Hacısalihoğlu Türkiye'de Borçlanma ve Kadınların Finansal Sisteme İçerilmeleri
14:30 – 14:50 Elif Karaçimen Bütçe Hakkı: Buna Hakkımız Var mı?
14:50 – 15:10 Özgün Akduran
15:10 - 15:30 İSTASYON Emeğin Hak Mücadelesi
15:30 – 15:45 Özgür Müftüoğlu
15:45 – 16:00 Hakan Koçak
16:00 – 16:15 Ertuğrul Bilir
16:15 – 16:30 İSTASYON Haber Alma/Verme Hakkı/Mücadelesi
16:30 – 16:45 Ertuğrul Mavioğlu
16:45 – 17:00 Utku Zırığ
17:00 – 17:15 Murat Sabuncu
17:15 – 17:30 İSTASYON Heteronormatifliğin Görünmez Kuşatmasında LGBTİ'lerin Sosyal Hakları
17:30 – 17:50 Remzi Altunpolat Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Ayrımcılığın Sosyal Haklar Bağlamında Değerlendirilmesi
17:50 – 18:10 Hilal Karum
18:10 – 18:25 İSTASYON Dar(alan) Zamanlarda Siyaset: Çapraz Dayanışma Ağları
18:25 – 18:40 İsmet Akça
18:40 – 18:55 Canan Kaftancıoğlu
18:55 – 19:10 Ali Yalçın Göymen
19:10 - 19:25 Hakan Öztürk
19:25 - 19:40 Fuat Ercan
19:40 – 19: 55 Özgür Karaduman
19:55 – 20:15 İSTASYON 13 Mayıs 2018-Pazar Soma’da Forum
09:30 – 12:00 Kolaylaştırıcılar: Evren İşler & Kamil Kartal