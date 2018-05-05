Sosyal Haklar Derneği tarafından, Sosyal Haklar Sempozyumu 11 Mayıs'ta başlıyor. Dernek tarafından yapılan açıklamada "Sosyal Haklar Derneği olarak sosyal hakların tahribatı ile açığa çıkan yeni uzlaşmazlıkları anlama ve birbirinden kopuk yürüyen mücadele alanları arasındaki içsel bağlantıları kurmak için bir sempozyumda bir araya gelme kararı aldık" denildi.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Anayasa hukuçusu İbrahim Kaboğlu, Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu gibi bir çok isim sempozyumda konuşmacaı olarak yer alıyor.

Sosyal Haklar Derneği tarafından düzenlenen sempozyuma, "Sosyal haklar üzerinden, sosyal haklar dolayımında yaşanan süreci anlamaya yönelik bir sempozyum. Farklı alanlarda yaşananların nasıl bir işleyiş-sürecin ürünü olduğunu birlikte tartışalım istedik. Yaşamın farklı alanlarında ellerimizi kollarımız bağlayan sosyal hak kayıplarına karşı nasıl mücadele edilir, nasıl bir arada dururuz, nasıl birlikte yol alırız birlikte konuşalım, birlikte tartışalım, enerjilerimizi bir araya getirelim istedik. Sempozyumumuz 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak; sempozyumda ele alınan konuları sosyal hakların acımasız tahribatı olan Soma’ya 13 Mayıs 2018 pazar günü taşıyacağız. Soma’da tüm katkılar bir arada Soma halkının katılımı ile tartışmaya açılacak" şeklinde çağrı yapıldı.

Sempozyumun programı şöyle:

11 Mayıs 2018-Cuma Açılış Konuşması: Sosyal Haklar Derneği

10:30 – 10:40 Melda Onur Açılış Konuşması:

Sosyal Haklar Üzerine 10:40 – 11:00 Ayşe Buğra Sosyal Haklara Psikolojiden/Psikiyatriden Bakmak

11:00 – 11:20 Sezai Berber

11:20 – 11:40 Ceyda Yılmazçetin Sosyal Haklar ile Adalet Duygusunun Kaybı ve Yeniden Oluşturulmasına Dair Dinamikler

11:40 – 12:00 Hilal Eyüpoğlu & Ayten Deniz Tepeli

12:00 – 12:15 İSTASYON Sağlık Hakkı/Mücadelesi

12:15 – 12:35 Mehmet Zencir

12:35 – 12:55 Özgür Erbaş

12:55 – 13:10 İSTASYON

13:10 – 14:00 YEMEK ARASI Geçmişten Günümüze Sanatçı Hakları ve Mücadeleleri

14:00 – 14:20 Atölyealtı Sanat Kolektifi (Serhat Yüksekbağ & Hüseyin Çubuk & Ferhat Yüksekbağ)

14:20- 14:35 İSTASYON Sosyal Haklar Alanı Bağlamında Hayvan Hakları

14:35 – 14:55 Hakan Nişancı

14:55 - 15:10 İSTASYON Göçmen Haklarına Eleştirel Bir Bakış

15:10 – 15:30 Gaye Yılmaz

15:30 - 15:45 İSTASYON İki Ayrı Pratik: Hak Temelli Yardımlar ve Dayanışma Pratikleri

15:45 – 16:05 Senem Doyduk & Özlem Altun

16:05- 16:20 İSTASYON Türkiye'de Sosyal Yardım Hakkı/Haksızlığı ve Mücadelesi

16:20 – 16:40 Denizcan Kutlu

16:40 - 16:55 İSTASYON Emeğin Hak Mücadelesi

16:55 – 17: 15 Aziz Çelik

17:15 – 17:30 İSTASYON Kadın Hakları ve Mücadelesi

17:30 – 17:45 Handan Koç

17:45 – 18:00 Sevda Karaca

18:15 – 18:30 Gülsüm Kav

18:30 – 18:45 Yeşim Dinçer

18:45 – 19:00 İSTASYON Kent Estetiği ve Kent Hakkı/Mücadelesi

19:00 – 19:15 Arif Arslan

19:15 – 19:30 Mücella Yapıcı

19:30 – 19:45 Cihan Uzunçarşılı Baysal

19:45 – 20:00 Şebnem Şimşek

12 Mayıs 2018

-Cumartesi Açılış Konuşması

10:00-10:20 İbrahim Ö. Kaboğlu Ekoloji Haklar / Mücadelesi

10:20 – 10:35 Beyza Üstün

10:35 – 10:50 Mehmet Horuş

10:50 – 11:05 Özgür Gürbüz Ağaçlardan Ormanı, Ormandan Doğayı Görememek

11:05 – 11:25 Besim Sertok

11:25 – 11:40 İSTASYON Gıda Hakkı/Mücadelesi

11:40 – 12:00 Bülent Şık

12:00 – 12:20 Selma Değirmenci

12:20 – 12:35 İSTASYON Eğitim Hakkı

12:35 – 12:50 Feray Aydoğan

12:50 – 13:05 İklime Kabasakal

13:05 – 13:20 İSTASYON

13:20 – 14:10 YEMEK ARASI Güvencesizliğin Ötesinde: Kadınların Deneyimlerini Yeniden Düşünmek

14:10 – 14:30 Elif Hacısalihoğlu Türkiye'de Borçlanma ve Kadınların Finansal Sisteme İçerilmeleri

14:30 – 14:50 Elif Karaçimen Bütçe Hakkı: Buna Hakkımız Var mı?

14:50 – 15:10 Özgün Akduran

15:10 - 15:30 İSTASYON Emeğin Hak Mücadelesi

15:30 – 15:45 Özgür Müftüoğlu

15:45 – 16:00 Hakan Koçak

16:00 – 16:15 Ertuğrul Bilir

16:15 – 16:30 İSTASYON Haber Alma/Verme Hakkı/Mücadelesi

16:30 – 16:45 Ertuğrul Mavioğlu

16:45 – 17:00 Utku Zırığ

17:00 – 17:15 Murat Sabuncu

17:15 – 17:30 İSTASYON Heteronormatifliğin Görünmez Kuşatmasında LGBTİ'lerin Sosyal Hakları

17:30 – 17:50 Remzi Altunpolat Türkiye’de LGBTİ Bireylerin Çalışma Hayatında Karşılaştığı Ayrımcılığın Sosyal Haklar Bağlamında Değerlendirilmesi

17:50 – 18:10 Hilal Karum

18:10 – 18:25 İSTASYON Dar(alan) Zamanlarda Siyaset: Çapraz Dayanışma Ağları

18:25 – 18:40 İsmet Akça

18:40 – 18:55 Canan Kaftancıoğlu

18:55 – 19:10 Ali Yalçın Göymen

19:10 - 19:25 Hakan Öztürk

19:25 - 19:40 Fuat Ercan

19:40 – 19: 55 Özgür Karaduman

19:55 – 20:15 İSTASYON 13 Mayıs 2018-Pazar Soma’da Forum

09:30 – 12:00 Kolaylaştırıcılar: Evren İşler & Kamil Kartal