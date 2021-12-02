Sosyal Haklar Derneği’nden “Sosyal Cinayetler Forumu”na çağrı

Sosyal Haklar Derneği (SHD), “sosyal cinayetlerin bir daha yaşanmaması için gereken sosyal politikaları tartışmak için” 5 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Sosyal Cinayetler Forumu’na çağrı yaptı.



Forum 5 Aralık Pazar günü İstanbul Kadıköy’de bulunan Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK) saat 12.00’da gerçekleştirilecek.



Forumda yüzlerce işçinin yaşamını yitirdiği Soma maden faciası, 25 kişinin öldüğü Çorlu tren kazası ve 7 işçinin öldüğü Hendek havai fişek fabrikası patlaması ve Adana’da 11 öğrencinin yaşamını yitirdiği Aladağ yurt yangınının yargı süreçleri tartışılacak.



Sosyal Haklar Derneği’nin yayımladığı çağrı açıklamasında şu ifadeler yer alıyor:



“Soma, Aladağ, Çorlu ve Hendek katliamlarında yakınlarını kaybeden yurttaşlarımızla birlikte, sosyal hakların önemini bir defa daha dile getirerek, sosyal cinayetleri önlemenin en iyi yolunun mücadelemizi ortaklaştırmak olduğunu vurgulamak ve sosyal cinayetlerin bir daha yaşanmaması için gerekli olan sosyal politikaları tartışabilmek için sizleri Sosyal Cinayetler Forumuna katılmaya ve katkı sunmaya davet ediyoruz.”