-Sosyal güvenlikte "mini paket" hazırlığı ANKARA (A.A) - 19.08.2011 - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Fatih Acar, ''İlgili kanunlarda yapılması gereken değişiklikleri 1 Eylül 2011 tarihine kadar gelen talepler doğrultusunda 15-20 maddelik bir paket haline getirerek Sosyal Güvenlik Reformu'nun topal kaldığına inandığımız ayağını da kurtarmış olacağız'' dedi. Acar, kurumun üst düzey yöneticileri ve il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen SGK Merkez ve Taşra Teşkilatı Genel Değerlendirme Toplantısında, sosyal güvenlik alanında yeni dönemde atılacak adımlara ilişkin yol haritasını çizdi. Acar, 2008'de hayata geçirilen Sosyal Güvenlik Reformu ile bugün tüm dünyanın gıptayla baktığı çok önemli çalışmalar yapıldığına işaret ederek, ''Gerçekleştirdiğimiz bu çalışmaları daha hızlı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı ile daha da geliştirerek devam ettireceğiz'' diye konuştu. Sosyal güvenlik alanını düzenleyen kanunlarda reformun ardından bazı değişiklikler yapıldığına işaret eden Acar, bundan sonrasına ilişkin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu'nda değişiklik yapılması gereken konuların saptanmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. İl müdürlerinden, 5510 ve 5502 sayılı kanunlarda yapılmasını düşündükleri değişiklik önerilerini koordinatör il müdürlüklerine iletmelerini isteyen Acar, ''Koordinatör il müdürleri de kendilerine iletilen bu değişiklikleri bizlere göndersinler. Bu sayede ilgili kanunlarda yapılması gereken değişiklikleri 1 Eylül 2011 tarihine kadar gelen talepler doğrultusunda 15-20 maddelik bir paket haline getirerek Sosyal Güvenlik Reformu'nun topal kaldığına inandığımız ayağını da kurtarmış olacağız'' dedi. Kurumun ortaya koyduğu eylem planlarının gerçekleştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Acar, gerek merkez, gerekse taşra teşkilatlarının ''merkez eylem planlarında'' yer alan konuların gerçekleştirilmesi konusunda azami gayret gösterilmesi gerektiğini belirtti. Acar, 2012 yılının 6. ayına kadar tüm merkez müdürlüklerinin eylem planlarının sonuçlandırılmasını istedi. Taşra teşkilatı performans hedeflerine de değinen Acar, 6-7 tane performans hedefleri olduğunu hatırlatarak, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi konusunda il müdürlerinden özel bir gayret ve çaba beklediğini söyledi. -''İhtiyaçlar giderilecek''- Personel konusunda yaşanan sıkıntıların büyük oranda çözüldüğüne vurgu yapan Fatih Acar, açılan 2 bin kadronun bin 500'üne yerleştirmelerin yapıldığını, ayrıca kontrol memurları için geçen hafta bir sınav düzenlendiğini ve bu sınav sonucunda kazananların da kurumun denetim faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti. Acar, 5 bin bilgisayar alımının da yapılarak merkez ve taşra olmak üzere ihtiyaç duyulan her yerde bilgisayarların yenileneceğini söyledi. TOKİ ile yapılan protokol gereği 31 il müdürlüğü hizmet binasının yenileneceğini ve bunlardan şu ana kadar 7'sinin tamamlandığını dile getiren Acar, 2012 sonuna kadar tüm hizmet binalarının yenilenmesinin tamamlanacağını bildirdi. -Dosyalara tek tuşla ulaşılacak- Elektronik arşiv çalışmalarının bitirilmesine de değinen Fatih Acar, şöyle konuştu: ''5 yılı geçen evrakların mutlaka tasfiye edilip, arşivlerin temizlenmesi gerekiyor. Standart dosya planları oluşturuyoruz. Yaklaşık bir hafta sonunda tamamlanmış olacak. Hazırladığımız bu standart dosya planlarını il müdürlüklerimize göndereceğiz. Arşivlerinizi bu standart dosya planlarına göre oluşturmanız, hızlı bir şekilde dosyalardaki evrakları tarayarak sisteme yüklemeniz gerekiyor. Bu sayede sadece tek bir tuşla dosyadaki bilgilere ulaşma imkanına kavuşmuş olacağız. Bu nedenle il müdürlerimizden en geç 6 ay içinde arşivlerini standart dosya planına göre oluşturmalarını istiyorum.'' -''Bugün git, yarın gel'' anlayışı- ''Çalışma anlayışımız, halkın hizmetinde olmaktır'' diyen Acar, vatandaşları güler yüzle karşılamanın ve sorunları çözmenin önemine değinerek, şunları kaydetti: ''Bize nasıl muamele edilmesini istiyorsak biz de karşımızdaki insanlara o şekilde davranmalıyız. Kurumumuza gelen insanların sorunları var. Onları rahatlatarak gönderelim. 'Bugün git, yarın gel' anlayışından artık kurtulmamız lazım. Vatandaşlar her zaman velinimetimizdir. Kendi sorunlarımızı onlara yansıtmayalım. Vatandaşlar bu kuruma gelirken, benim sorunumu çözecek birileri var demeli. Bu konuda en az yüzde 90 oranında bir memnuniyet sağlarsak hedef gerçekleşmiş olur.'' -İl müdürlerine uyarılar- Kurumda ''ben'' yerine ''biz'' anlayışını hakim kılmaları gerektiğini vurgulayan Acar, 24 bin 500 çalışanın her birinin ayrı ayrı değerli olduğunu söyledi. Acar, ''Kolunuzdaki saatin en küçük parçasını çıkarırsanız saat durur. 24 bin 500 çalışanın her biri ayrı ayrı değerlidir. Sosyal Güvenlik Kurumu bu hale gelmişse sadece bir kişi değil, tüm personelin çabaları sayesinde olmuştur'' dedi. İş hayatındaki dört altın kuralın takip, kontrol, koordinasyon ve motivasyon olduğuna işaret eden Acar, şöyle konuştu: ''Yazdığımız yazıları takip etmeliyiz, birimlere habersiz kontrol ziyaretleri yapmalıyız. Çünkü kontrol etmezsek işlerin yüzde 80'i aksayabilir. Bu dört kuralın hepsi de idarecide olması gereken unsurlardır. Stratejik yönetimin başarısı birimler arası uyum ve aynı hedefe yönelme ile mümkündür. Hepimiz hizmet etmeye geldik. Birlik ve beraberlik içerisinde sevgi insanı olarak hizmetin önünde engel olmamız lazım. Stratejik planlarınıza, samimiyetle izleyebileceğiniz, sizden bir şeyler koymalısınız. Başarıya ulaşabilmek için mutlaka bu çalışmalara mücadele azmi koymalıyız.'' -''Yerinde oturan yönetici olmayın''- Yerinde oturan yönetici profilinden uzak olunması gerektiğini ifade eden Acar, ''Hareketli olmalıyız, sürekli odamızda oturmamalıyız. Artık Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte en geç 2 ayda bir düzenlenecek koordinasyon toplantıları dışarıda yapılacak'' dedi. Acar, kurum olarak klasik eski yöntemlerden sıyrılıp, kafa yorarak yeni şeyler yapılmasının önemine işaret ederek, yöneticilerin de bu konuda değişik çalışmalar yapması gerektiğini kaydetti. İnovasyonun kelime anlamının, henüz hiç yapılmamış olanı, bilinmeyeni, daha önce hiç denenmemiş olanı yapmak olduğunu dile getiren Acar, ''Taşrada yapılan değişik ve güzel işleri bu mantıkla merkezde birleştirip tüm illere yaymamız gerekir'' diye konuştu.