Sosyal güvencesi olanlar ve yeşil kartlılar müjde

T24 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Söz Sende’de Balçiçek İlter’e özel hastaneler ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.



Sosyal güvencesi olanların da yeşil kartlıların da özel hastanelerden yararlanabileceklerini kaydeden Akdağ, özellikle acil hastalardan hiçbir şekilde ücret alınamayacağının altını çizdi. Habertürk'te yer alan haber şöyle:



Akdağ, para talep edilmesi durumunda vatandaşın Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesini istedi. Akdağ şunları kaydetti:



“Özel hastanelerden hizmet alınması Sosyal Güvenliğin uygulamasıdır. Hükümet olarak Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde bütün bunları birlikte tasarlamış durumdayız. Ben vatandaş olarak özel hastanelerden hizmet alabilir miyim, ne kadar alırım ne kadar öderim? Bir defa her türlü acil hizmet için, Allah korusun yakınızı kalp krizi geçirdi, solunum sıkıntısı var, kaza geçirdi, çok yüksek ateşi var, havale geçirdi bir çocuk… Bir özel hastanenin aciline gittiniz ya da götürüldünüz… Böyle bir durumda sizden herhangi bir para talep edemez bir özel hastane. Böyle gittiniz ya da bir yakınızı götürdünüz, yoğun bakıma yatırıldınız. Orada iki üç gün yattınız. Aynı şekilde özel hastane sizden hiçbir şekilde para talep edemez. Bakın bu kesin. Peki bu kural dışına çıkıyorsa bir özel hastane? Kural ihlali yapıyor demektir. Mutlaka bunu sosyal güvenlik kurumuna bildiriniz. Yeşil kartlılar için bile özel hastanelerden acil durumlarda yoğun bakımlarda bu tür durumlarda hizmet alabilmelerinin önünü açtık. Yani Türkiye’de eğer özel hastane çalıştırıyorsanız bu şartlarda bu işi yapacaksınız.





Bu uygulama uzun zamandır var ama vatandaş bunun farkında olmayabilir. Eğer acil bir hasta ise hizmet paralı değil. Acil hastalar ve yoğun bakım gerektirecek hastalar için geçerli bir uygulama. Bunun dışında bütün sözleşmeli özel hastanelerde kanser hastaları, kalp hastaları, yeni doğan bebekler, yanık hastaları gibi bir dizi hastalıklarda herhangi bir ücret alamaz özel hastaneler. Yani vatandaşı böyle bir korumaya almışız. Peki bunun dışında acil bir durumu olmayan bir hastalığınız için gittiniz… Özel hastane Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura ettiği miktarın yüzde 30'u ile 50'sı kadar bir ücret sizden talep edebilir.



Herhangi bir özel hastane bu şartları uygulamıyorsa vatandaşımız mutlaka hakkını aramalı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na mutlaka bilgi vermelidir. Sağlık Bakanlığı’nın 184 numaralı hattına bilgi vermelidir.”





