Sosyal devlet seçim öncesinde hatırlandı

AKP hükümeti sadece geçen ay 2007 yılının toplamı kadar sosyal transferde bulundu.



Sosyal amaçlı transferler, 2008 yılının temmuz ayından itibaren tırmanışa geçti. Yardımlar, 29 Mart’taki yerel seçimler öncesinde zirve yaptı



Radikal gazetesinin haberine göre hükümetin ‘sosyal devlet’ çalışmaları çerçevesinde 29 Mart’taki yerel seçimler öncesinde zirve yaptığı, bütçe verilerinde de ortaya çıktı.



2007 yılında toplam 55 milyon 581 bin TL sosyal amaçlı harcama yapan hükümet, bu alana 2009 yılının sadece ilk ayında 2007 yılının toplamı kadar ödenek transferi yaptı. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2009 yılının ocak ayında sosyal transferler kalemi altında, muhtaç ve köylere yardım, vakıf ilgililerine yapılan ödemeler ve diğer sosyal amaçlı transferler kapsamında 51 milyon 701 bin TL harcamada bulunduğu ortaya çıktı.



Zamanlama dikkat çekici



Maliye Bakanlığı’nın bütçe rakamları da sosyal transferlerindeki artışın seçim öncesinde yoğunlaştığını gözler önüne serdi. Maliye Bakanlığı’nın genel bütçe giderlerine ilişkin istatistiklerinde sosyal transfer harcamaları kapsamında 2007 yılında 55 milyon 581 bin TL harcama gerçekleşirken, 2009 yılının ocak ayında 51 milyon 701 bin TL ödemede bulunuldu. 2008 yılının ilk ayında ise 2 milyon 222 bin TL olan sosyal transferlerin miktarı her geçen ay artış göstererek, 2008 yılının sonunda bu rakam 427 milyon 619 bin TL’ye ulaşması dikkat çekti.



Sosyal amaçlı transferler, 2008 yılının temmuz ayından itibaren tırmanışa geçti. Sosyal amaçlı transferler 2008 yılının ocak ayında 2 milyon 222 bin TL, şubatta 13 milyon 70 bin TL, mart 22 milyon 50 bin TL, nisanda 27 milyon 131 bin TL, mayısta 25 milyon 482 bin TL, haziranda 24 milyon 90 bin TL’yken, temmuz ayından itibaren 48 milyon 634 bin TL, ağustosta 55 milyon 43 bin TL, eylülde 49 milyon 118 bin TL, ekimde 49 milyon 58 bin TL, kasımda 51 milyon 581, aralıkta 59 milyon 319 bin TL olarak gerçekleşti. 2008 yılında sosyal transferlerdeki her ay artış ise, AKP hükümetinin geçen yıl sonundan itibaren seçimlere hazırlandığının göstergesi oldu.



Bütçeyi katladı



2009 yılı bütçe gerçekleşmelerinde genel bütçeli kuruluşların ödenek ve harcama kalemlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, 11 milyon 468 bin TL bütçesinden, 376 bin TL’lik bölümünü ocak ayında kullandı. Genel müdürlüğün, 2008 yılı 3 milyon 770 bin TL bütçeye sahipti.



Genel müdürlüğün son dönemde valilikler aracılığıyla dağıtmış olduğu yardımların kaynağının büyük bir bölümü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan aktarıldı. Genel müdürlük, 2004 yılında çıkarılan kanunla, 9. Kalkınma Planı’nda yer alan beşeri gelişme ve sosyal dayanışmanın güçlendirmesi, kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması gibi hedefler doğrultusunda performans göstergelerini belirledi. Performans göstergeleri belirlenirken, “2009 yılı genel müdürlük bütçesinde söz konusu hedef ve göstergelere ulaşmak için gerçekleştirilecek faaliyet ve projelerde kullanılmak üzere genel bütçede 4 milyon 982 bin 369 TL, Sosyal Yardım ve Dayanışma Teşvik Fonu bütçesinde 2 milyar 27 milyon 200 bin TL ödenek yer almaktadır” denildi.



Barınma yardımı arttı



Hükümet, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan barınma yardımı adı altında yapmış olduğu ödemeyi 2008 yılında 2007 yılına göre 20 kat artırdı. Fon, oturulmayacak derecede eski, virane, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara evlerinin bakım ve onarımı için ayni ve nakdi olarak yapılan yardımlar kapsamında, 2006 yılında 415 kişiye 919 bin 900 TL, 2007 yılında 642 kişiye 2 milyon 503 bin 950 TL ve 2008 yılında 27 bin 906 kişiye 40 milyon 461 bin 955 TL kaynak aktardı.



Halı, beyaz eşya yardımı



Hükümetin, seçime sayılı günler kala ‘sosyal yardım’ adı altında beyaz eşya, halı, kömür gibi yardımları tepkilere karşın artırmıştı. Bu kapsamda Tunceli’de Yüksek Seçim Kurulu’nun uyarısına karşın 3 bin 300 aileye Tunceli Valiliği tarafından buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın ve çek-yat dağıtılmıştı. Kırklareli Valiliği roman mahallesinde nikâhsız 77 çifte toplu düğün, 50 çocuk için sünnet töreni düzenlenmişti.



Ayrıca vakıf aracılığyla aynı mahallelerde yaşayan 215 ailenin evlerine, Kırklareli Belediyesi’nden ruhsat almadan tuvalet ve banyo yapmak için çalışma başlatılması şaşkınlık yaratmıştı. Siirt’te nakit destek, Mersin’de dershane ödeneği ve tüp gaz desteği yardım yöntemleri arasında yer almıştı.

