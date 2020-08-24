Sosyal destek ödemeleri bugün başladı

Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri bugün başladı. 157 bin ihtiyaç sahibine 90 milyon lira ödeme yapılacak.

Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri kapsamında, 157 bin ihtiyaç sahibine 90 milyon lira ödeme yapılacak. Yardımlar; muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara ve öksüz/yetimlere ulaştırılacak.

Muhtaç er ve erbaşların ailelerine aylık 400 lira destek veriliyor. 24 bin ailenin hesabına 16 milyon 900 bin lira yatırılacak. Asker çocuklarına iki aylık periyotlarla 300 lira yardım yapılıyor. Bu ay 1200 ihtiyaç sahibine 284 bin lira ödenecek.

Eşi vefat eden yardıma muhtaç 89 bin kadına 57 milyon 800 bin lira destek verilecek. Anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş 18 yaş altındaki 39 bin kişinin hesabına 11 milyon 600 bin lira yatırılacak.

Kronik hastalığı olan 2 bini aşkın kişiye ise 3 milyon 300 bin lira destek verilecek. Kronik hastalık yardım ödemeleri 25 Ağustos'ta, diğer ödemeler de 24-28 Ağustos arasında yapılacak.