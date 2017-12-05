Sosyal Demokratlardan koalisyon görüşmelerine yeşil ışık

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel İdare Kurulu, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile olası bir koaliyon hükümetinin kurulması için ucu açık görüşmeler yapılması kararı aldı. SPD Genel İdare Kurulu'nun Berlin'deki toplantısında alınan kararda, yeni kurulacak federal hükümette yer alınıp alınmayacağı ve bunun ne şekilde olacağına dair görüşmeler yapılması yönünde SPD'nin kendini sorumlu hissettiği belirtildi.

Genel İdare Kurulu'nun kararının Perşembe günü Berlin'de yapılacak SPD Kongresi'nde onaylanması halinde, önümüzdeki hafta Sosyal Demokratlar ile muhafazakâr Hristiyan Birlik partileri arasında ilk görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, parti kongresinde de görüşmelere yeşil ışık yakılması halinde, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) liderleri Angela Merkel ve Horst Seehofer ile önümüzdeki hafta biraraya geleceğini ifade etti.

SPD Genel Başkanı Martin Schulz, CDU ve CSU liderleri ile yapılacak görüşmelerin ardından, parti yönetiminin 15 Aralık'ta görüşmelere devam edilip edilmeyeceğine karar vereceğini açıkladı. Schulz, Hristiyan Birlik partileri ile işbirliğinin nasıl olacağını "henüz bilmediğini” söyledi.

Hristiyan Birlik partileri tarafından kurulacak bir azınlık hükümetine Sosyal Demokratların dışardan destek verebileceği de belirtiliyor.

Sosyal Demokratlar taviz vermek istemiyor

Sosyal Demokratlar, Hristiyan Birlik partileri ile yapacağı görüşmelerde, partinin programından taviz vermek istemiyor. Schulz, SPD'nin seçim programını "azami düzeyde” hayata geçirmek istediğini vurguladı.

Almanya'da yaşayan herkes için temel bir vatandaş sigortası, geçici koruma ile ülkede kalan sığınmacılara aile birleşimi hakkı, yaşlılıkta yoksulluğu önlemek için emeklilikte yeni düzenleme, dar ve orta gelirlilerin vergi yükünün hafifletilmesi SPD'nin uygulamaya geçirmek istediği planlar arasında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier'in liderlerle görüşmesi

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan seçimlerde Sosyal Demokratların büyük oy kaybına uğramasının ardından Schulz, mevcut Büyük Koalisyon'a devam etmeyeceklerini, muhalefette kalmayı tercih ettiklerini açıklamıştı.

Bunun üzerine Hristiyan Birlik partileri ile Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında Jamaika olarak adlandırılan koalisyon için ön görüşmeler yapılmıştı. Ancak bu görüşmelerde sonuç alınamamamıştı.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, SPD ve CDU/CSU'nun liderleri Schulz, Merkel ve Seehofer'i geçen hafta Bellevue Sarayı'na davet etmiş ve görüşmede yeni koalisyon hükümetinin kurulma imkânları ele alınmıştı.

AFP/dpa/Reuters, JD/BD

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