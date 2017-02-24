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Deutsche Welle

Sosyal Demokratlar Merkel'i geçti

Avrupa Parlamentosu'nın eski başkanı Martin Schulz'u başbakan adaylığına seçen Alman Sosyal Demokrat Partisi anketlerde öne geçti.

24 Şubat 2017 15:05

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin başbakan adayı Martin Schulz'un 2005 yılında yasalaşan istihdam piyasası reformunda düzeltme yapılması şeklindeki talebi Almanların büyük çoğunluğu tarafından destekleniyor.

Alman Radyo ve Televizyonlar Birliği'nin (ARD) yaptırdığı son ankete göre Almanların yüzde 69'u Schulz'un işsizlik parası ödeme süresinin uzatılması ve işsiz kalındıktan bir yıl sonra devletin sosyal yardımına muhtaç duruma düşülmemesi şeklindeki talebini olumlu buluyor.

İstihdam yasasının değiştirilmesine karşı olanların oranı ise yüzde 29'u buluyor. Haber dergisi Focus'un anketinde ise Schulz'un önerilerini destekleyenlerin oranı yüzde 75, reddedenlerin oranı ise yüzde 12 çıktı.

Nesnel gerekçeler olmadan çalışanla süreli iş sözleşmesi imzalanmasına karşı olanların oranı yüzde 67 dolaylarında. Her dört Alman'dan biri ise bu öneriye katılmıyor. Gerhard Schröder'in başbakanlık döneminde istihdam piyasasını düzenleyen yasalar değiştirilmişti.

Sosyal Demokratlar Hristiyan Birliği geçti

"Önümüzdeki Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz?" anketine göre Sosyal Demokrat Parti 2006 yılından bu yana ilk kez Hristiyan Birlik partilerini geride bıraktı. Ankete göre Sosyal Demokratların oy oranı dört puanlık artışla yüzde 32'ye çıkarken, Birlik partileri üç puan kaybederek yüzde 31'e düştü.

Anket sonuçları Yeşiller partisinin yüzde 8, Sol Parti'nin bir puan eksiğiyle yüzde 7, diğer anketlere göre düşüş gösterip yüzde 8'e inen Almanya için Alternatif partisinin bir puanlık kayıpla yüzde 11, Hür Demokrat Parti'nin ise yüzde 6 oranında oy toplayacağını gösteriyor.

Bu durumda Sosyal Demokrat, Sol ve Yeşiller partiler arasında kurulabileceği söylenen üçlü koalisyon yüzde 47'lik oy oranıyla mutlak çoğunluğu kazanamayacak.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/AG/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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