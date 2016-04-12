Sosyal Demokratlar 103. maddenin silinmesini istiyor



Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann, Alman Ceza Yasası'nın 'yabancı devlet adamına ya da organına hakaret' suçunu düzenleyen 103. maddesinin silinmesi gerektiğini söyledi. Oppermann Berlin'de yaptığı açıklamada, 'Söz konusu madde majesteye hakarete dayanıyor. Bu köhnemiş bir madde. Yaşadığımız zamana uymuyor' dedi.

Oppermann SPD meclis grubunun ceza yasasının bu maddesini, yerine başka bir madde konulmaksızın silmeye hazır olduğunu belirtti. Sosyal Demokrat Partili politikacı ayrıca, savcıya 'yabancı devlet adamına hakaret' suçundan dava açabilmesi için hükümetten onay çıkması zorunluluğunu da ortadan kaldırmaya hazır olduklarını vurgulayarak, 'Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan'ın isteği doğrultusunda dava açılmasına yardım etmek zorunda olması, kabul edilemez. Tamamen normal yollardan cezai soruşturma incelemesi yaptırılabilir' dedi.

Oppermann Federal Meclis'in bir sonraki oturumunda 103. maddenin silinmesi önerisinde bulunacağını belirtti. Sosyal Demokrat politikacı bu sayede Federal Hükümet'in bu madde için dava açılması ya da açılmaması yönünde karar vermek zorunda da kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Türkiye, Erdoğan'a yazdığı şiirde hakaret ettiğini gerekçe göstererek, Böhmermann hakkında dava açılması yönünde Alman Dışişleri Bakanlığı'na sözlü nota verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da olayla ilgili soruşturma başlatan Mainz Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.