Sosis, salam ve sucuğa yüzde 100 zam

Sosis, salam ve sucuk gibi şarküteri ürünlerinde tavuk ve sığır eti karışımını kaldıracak tebliğ 15 gün içinde çıkıyor. Yeni tebliğ ile üreticiler 3 ürün içinde yüzde 100 sığır, tavuk ya da hindi eti kullanmak zorunda kalacak. Karışımı yasaklayan uygulama, fiyatları da 2’ye katlayacak.

Sahte bal satan firmalardan sonra gözlerin çevrildiği şarküteri ürünleri pazarında da büyük bir değişim yaşanıyor. Şimdiye kadar tavuk ve kırmızı et karıştırılarak üretilen sucuk, salam ve sosis gibi ürünler 15 gün içinde çıkacak yeni tebliğ ile tamamen değişiyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın uygulamasıyla üreticiler artık sucuk, salam ve sosiste yüzde 100, sığır, tavuk ya da hindi eti kullanmak zorunda kalacak. Ancak Avrupa ülkelerinde de bulunan bu uygulama, fiyatları da ikiye katlayacak.

8 liraya et sosis olur mu?

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, tek başına Türkiye’nin piliç eti ihracatının yüzde 20’sini gerçekleştiren Keskinoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Keskin Keskinoğlu, tebliğin pazarın dengelerini değiştireceğini söyledi. Şirketlerin üretim bantlarını bile yeniden düzenlemek zorunda kalacağını anlatan Keskinoğlu, “Pazarda karışım ürünlerin payı çok yüksek. Bazı üreticiler yüzde 80 kırmızı et, yüzde 20 tavuk ile sosis yaptığını beyan ediyor. Ama rakamlar tam tersini söylüyor. Kırmızı etin kilosu 25 lirayken kilosu 8 liraya sosis üretilir mi?” diye sordu.

Yeni uygulama ile kilo fiyatları 7-15 lira arasında olan sosis, salam ve sucuk fiyatlarının ikiye katlanacağını vurgulayan Keskinoğlu, şöyle konuştu: “Artık tüketici istediği ürünü bilerek alacak. Dünyanın en ucuz protein kaynağı tavuktan yapılan ürünler yine ucuz olacak. Ancak kırmızı et ile üretilen sosis, salam ve sucuğun fiyatı et fiyatlarına paralel olarak artacak. 22 liradan ucuz et ürünü satmak çok zor.”

Tavuk diye deri yedirmişler

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, uygulamayı geçtiğimiz aylarda yaptığı denetimlerden çıkan sonuçlar nedeniyle başlatma kararı aldı. Yapılan incelemelerde yüzde 100 dana eti denilen bazı ürünlerde tavuk eti çıkmıştı. Hatta pazar ve market raflarında ucuz fiyata satılan sucuk, salam ve sosisin üretiminde maliyeti düşürmek için tavuk kemiği kullanıldığı iddia edilmişti.

Keskin Keskinoğlu, bakanlığın aldığı yeni analiz cihazlarının hem karışım oranını hem de sakatatları ayırabildiğini söyledi. Keskinoğlu, “Yeni alınan cihazlar sayesinde tavuk denilen ürünlerde kullanılan deri ve kemiğin oranı bilinecek ve önlem alınacak. Artık ürünler daha sağlıklı olacak” dedi.