Sosa'nın gidişi en çok Tolgay'a yaradı

Beşiktaş'ın yetenekli orta sahası Tolgay Arslan, sezon başından beri Teknik Direktör Şenol Güneş'in en çok güvendiği isimler arasında yer alıyor.

Yaşadığı sebebiyle futboldan uzun süre uzak kalan Tolgay Arslan, bu sezon Beşiktaş'ın en iyileri arasında. Yıldız futbolcu özellikle Napoli ve hafta sonu oynanan Antalyaspor maçlarında sergilediği performansla yükselişini sürdürüyor.

Sosa'nın gidişi ona yaradı

26 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Jose Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından siyah-beyazlı orta sahanın organizasyonunda önemli rol oynuyor.



Teknik Direktör Şenol Güneş'in de güvendiği orta saha, hocasının bu güvenini boşa çıkarmadı ve performansıyla hem sahada hem de takım arkadaşlarıyla olumlu bir hava yakaladı.



Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Napoli maçında takımın en iyileri arasında yer alan 26 yaşındaki futbolcu, hafta sonu Antalyaspor'a karşı oynanan mücadelede de dikkatleri üzerine çekti. Tolgay'ın ilerleyen haftalarda performansının yükselerek ivme kazanması ön görülürken, Oğuzhan Özyakup'un sakatlığının da düzelmesinin ardından orta sahada yaşanacak rekabetin Beşiktaş'ın lehine dönmesi bekleniyor.

Tolgay'ın Beşiktaş kariyeri

2 yıl önce Beşiktaş'taki ilk sezonunda Slaven Bilic'in gözdelerinden olan Tolgay Arslan, 2014-2015 sezonunu 37 maç 2 gol ve 1 asist ile tamamladı. 2262 dakika siyah-beyazlı formayı giyen genç orta saha o sezonda 37 maçın 25'inde ilk 11'de sahaya çıkmıştı.



2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. turunda oynanan maçta Liverpool'a attığı golle hafızalarda ayrı yer tutan Tolgay Arslan'ın bu golü ise Beşiktaşlı taraftarlar tarafından hala gündemden düşmüş değil.

Ardından 2015-2016 sezonunda Teknik Direktör Şenol Güneş ile yeni sezona başlayan siyah-beyazlı takımda hazırlık kampında çapraz bağları kopan 26 yaşındaki futbolcu 6 ay sahalardan uzak kalmıştı.



Kariyerinin en ağır sakatlık dönemini geçiren Tolgay, geçen sezon sadece 8 maçta forma giydi. Bu maçların sadece 2'sinde ilk 11'de sahaya çıkan yetenekli orta saha, sezonu 1 asist ile tamamlamıştı.