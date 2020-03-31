Sosa'ya 2 yıllık sözleşme teklifi

Kariyerinin ikinci baharını Trabzonspor’da yaşayan, Jose Sosa, 2 yıl daha bordo-mavili formayı giyecek.



Sezon sonunda kontratı bitecek olan 34 yaşındaki maestro ile uzun zamandır görüşmeleri sürdüren Trabzonspor yönetimi, mutlu sona ulaştı. Sosa’nın en yakın zamanda 1+1 yıllık mukaveleye imza atması bekleniyor.



Öte yandan Sosa’nın ücretini de 2 milyon Euro'ya yükseltileceği öğrenildi. bekleniyor.

Bu sezon çıktığı 24 lig maçında 6 gol, 6 asistlik etkili bir performans ortaya koyan Sosa, önemli istatistiklere bakıldığında da ilk sırada.



Ceza sahası dışından en fazla gol atan (4) isim durumundaki kaptan, en fazla pas yapan (1502), ortadan en çok kilit pas veren (40) ve kornerden en fazla kilit pas gönderen (24) oyuncu. Sosa aynı zamanda ligin en çok pas engelleyen (38) futbolcusu.