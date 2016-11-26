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Spor

Sosa Türkiye'ye dönüyor

Fenerbahçe'nin görüşme gerçekleştirdiği Jose Sosa'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi

26 Kasım 2016 11:58

Fenerbahçe yönetimi devre arasındaki transfer hedeflerinden Beşiktaş'ın eski futbolcusu Jose Sosa'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı.Sosa ilk görüşmede Türkiye'ye yeniden dönmeye sıcak bakmadığını bildirdi.
 
Sarı-lacivertliler önümüzdeki günlerde Sosa'nın son kararını bekleyecek. Deneyimli futbolcu onay verirse görüşmeler Milan Kulübü yetkilileriyle devam edecek. Fenerbahçe'nin amacı Sosa'yı kiralık olarak kadroya katabilmek.

 

Sosa olmazsa, rota Ben Arfa

 

Sosa'dan olumsuz cevap alınması halinde ise transfer rafa kalkmayacak. Sarı lacivertli yönetim orta sahayı üst düzey bir hücumcu ile takviye edebilmek için arayışlarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin listesinde PSG'den Hatem Ben Arfa da bulunuyor.
 
Fenerbahçe'nin ilk görüşmeyi yaptığı Jose Sosa sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Serie A ekiplerinden Milan'a transfer olmuştu. Arjantinli futbolcu Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştu.
 
 

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