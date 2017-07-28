Sosa Avrupa Ligi'nde kadroya alınmadı; Türkiye'den talip var!

Taraftarının 50. yılda büyük beklenti içerisinde olduğu ve gerçekleşmeyen transferlere tepki gösterdiği Trabzonspor'da Jose Sosa telaşı var... Bordo-mavililerin ilgilendiği Milan forması giyen Arjantinli, kulübünün Avrupa Ligi ön eleme maçı kadrosuna dahil edilmedi. Bu gelişme, kırmızı-siyahlıların Arjantinli'nin biletini kesebileceği şeklinde yorumlandı.

Habertürk'ten Haluk Ayyıldız'ın haberine göre; Milan Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, Avrupa Ligi ön eleme maçı için UEFA’ya gönderilen oyuncu listesinde Arjantinli futbolcunun ismine yer vermemesi bordo-mavilileri sevindirdi.

Milano ekibinin 1-0 kazandığı CSU Craiova deplasmanında forma giymeyen ve rövanşta da yer alamayacak olan Sosa’nın, İtalyanlar tarafından gözden çıkarıldığı öğrenilirken, Fırtına’nın transferi bitirme aşamasına geldiği belirtildi.

Usta, işi bitirecek

Başkan Muharrem Usta daha önce yıldız oyuncunun yıllık 3 milyon euro’da diretmesi nedeniyle önerdikleri rakamı 250 bin euro daha zam yapıp 2.5 milyon euro’ya çıkarmıştı. Bordo-mavili kurmayların hem oyuncu hem de Milan yetkilileri ile görüşmelerini devam ettirdikleri belirtildi.

Serdar Taşçı transferi için Moskova’da bulunan başkan Usta’nın, gurbetçi futbolcunun transferine son noktayı koyduktan sonra bu kez de İtalya’ya geçip Sosa’nın işini bitireceği ifade edildi.