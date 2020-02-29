Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk askerine yönelik saldırının ardından toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Bir grup siyasetçi, gazeteci, akademisyen ve yazar ortak bildiri de "Suriye'den elinizi çekin, askerler evine dönsün" çağrısı yaparken

Demokrasi İçin Birlik, Diyalog Grubu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Dernekleri Platformu ile Yurttaş Girişimi "Neden?" diye sordu.

Ortak bildiride şöyle denildi:

Suriye’de verdiğimiz onlarca can için yas tutan, canı yanan, öfke duyan yurttaşlar olarak soruyoruz.

Neden komşularımızın topraklarını işgal etmek uğruna ölüyoruz?

Neden bu ülke açlıkla, yoksullukla, işsizlikle boğuşurken kaynaklarımız savaşa, bombaya, ölüme harcanıyor?

Neden barış içinde yaşamak varken, gençlerimizi geleceğimizi kaybediyoruz?

Soruyoruz, ölenler kimin evladı, daha kaç can vereceğiz?

Bizi savaşa sokanlara, bu savaşa engel olmak için çaba göstermeyenlere soruyoruz.

İdlib’de cihatçı çeteleri korumak neden milli çıkarımız oluyor?

Bilin ki milyonlarcamız bu soruyu soruyor ve her gün daha yüksek sesle sormaya devam edecek.

Verecek cevabınız var mı?