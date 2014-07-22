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Dünya
Deutsche Welle

Soruşturmayı Hollanda yürütecek

Hollanda, Malezya uçağının düşürülmesi ile ilgili uluslararası soruşturmanın başkanlığını üstlendi. Çoğu Hollanda vatandaşı olan yolculara ait cesetler ise Hollanda’ya taşınıyor.

22 Temmuz 2014 21:20


Hollanda, Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna üzerinde uçarken düşürülmesi ile ilgili başlatılan uluslararası soruşturmanın başkanlığını üstlendi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna'dan bu konuda ricada bulunduklarını belirtti.

Cesetler Hollanda'ya taşınıyor

Uluslararası uzmanların bölgeye ulaşmasının ardından uçakta hayatını kaybedenlere ait cesetler dün ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeden Kiev'e bağlı Harkov kentine getirilmişti. Çalışmaların ve kimlik tespitinin daha sağlıklı yürütülebilmesi için cesetlerin bugün Hollanda'ya taşınmaya başladığı bildirildi.

Kimlik tespit çalışmalarını mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istediklerini belirten Rutte, işlemlerin ne kadar sürede tamamlanabileceğinin belirsiz olduğunu ifade etti. Rutte, “Bazen hızlı yapılabiliyor ama bazen de haftaları, ayları bulabiliyor” diye konuştu. Uçaktaki 298 kişiden 193'ü Hollanda vatandaşıydı.

Kısmi seferberlik

Kiev yönetimi de ayrılıkçılar üzerindeki baskıyı artırmak için kısmi seferberlik ilan etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko de kısmi seferberliğin ulusal egemenliği güvence altına almak için ilan edildiğini vurguladı. Yedek askerleri ve eli silah tutan yaşlı olmayan erkekleri orduya çağıran genelge parlamento tarafından da onaylandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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