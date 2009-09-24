Soruşturmayı başlattı emekli oluyor

Hülya Avşar’a, “Kürt açılımı”na ilişkin değerlendirmeleri nedeniyle, “Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle soruşturma açan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Ali Çakır sürpriz bir karar aldı ve emekliliğini istedi. Emekliliğini isteyen Savcı Çakır, noter olmak için de dilekçe verdi.

Hülya Avşar’ın “Kürt Açılımı”na ilişkin değerlendirmelerinin, “Halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik ettiği” gerekçesiyle hem Avşar hakkında hem de röportajı yapan Milliyet Gazetesi muhabiri Devrim Sevimay hakkında soruşturma açılmış, Avşar bu kararı değerlendirirken, “Demokratik bir ülkede olduğumuzu düşünerek bunları konuştum. Soruşturma, bana yapılmış en büyük hakaret” demişti.

4.5 yıl isteniyor

Soruşturma sonunda hakkında dava açılması durumunda Avşar, TCK’nın 216. maddesindeki, “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmüyle yargılanacak. Avşar, bu suçu basın yoluyla işlediği için TCK’nın 218. maddesine göre, ceza istemi yarı oranında artırılacak. Bu durumda dava açılması halinde Avşar, 1.5 yıldan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Avşar ne demişti?

'Demokratik açılım meselesinden ben çok korkuyorum. Korkuyorum, çünkü bu öyle bir mesele ki, artik dönüşü yok. Bu işe başladıysanız bitirmek zorundasınız.

Aksi halde bu yeni doğmuş bebeğin ağzına memeyi verip en güzel anında çekmeye benzer ki bu çok tehlikeli. Çünkü o zaman ne olur o bebek? Kıyameti koparır, olay çıkarır. Ne zaman ki sen yine o memeyi ağzına verirsin ya da başka bir meme; ancak o zaman susar, başka türlü kurtulamazsın artık.

Ersoy'a da dava

Savcı Ali Çakır’ın, sanatçı Bülent Ersoy’a da “Halkı askerlikten soğutma” iddiasıyla 3 yıl hapis istemiyle dava açtığı ortaya çıktı. Ersoy, juri üyesi olduğu bir programda “Çocuğum olsa askere göndermem” sözüyle gündeme oturmuştu.