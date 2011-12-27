-Soruşturmaya ölen gazetecilerin aileleri de müdahil oldu VAN (A.A) - 27.12.2011 - Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 Kasım'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, 39 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı iki otelle ilgili başlattığı soruşturmaya, Bayram Oteli'nin enkazında yaşamını yitiren Doğan Haber Ajansı (DHA) muhabirleri Sebahattin Yılmaz ile Cem Emir'in aileleri de müdahil oldu. Van adliyesine gelen Cem Emir'in babası Mehmet Ali Emir ile avukatlar Erbay Yücak ve Alptekin Ocak, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Kasım'da başlattığı soruşturmaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Yücak, yaşanan acı olayda sorumluluğu bulunan herkesin adaletin karşısına çıkarılması için 23 avukat ve Van barosu ile hareket edeceklerini bildirdi. DHA muhabiri Cem Emir'in babası Mehmet Ali Emir, insanlık adına bu soruşturmanın önemli olduğunu dile getirerek, Bayram Oteli enkazında kalarak yaşamını yitirenlerin ailelerinin, soruşturmaya ve davaya müdahil olmasını istedi. Baba Emir, bu olayda ihmalin söz konusu olduğunu düşündüğünü belirterek, ''Kimlerin ihmali varsa adalet önüne çıkarılsın. Bu olaydan tecrübe edinilerek, başka canların gitmemesi için konunun üstüne gitmemiz gerekiyor. Daha güçlü hareket etmek için depremde hayatını kaybedenlerin ailelerini, bizimle hareket etmeye davet ediyorum'' dedi. Van'da 9 Kasım'da meydana gelen depremde, Bayram ve Aslan Otelleri yıkılmış, Bayram Oteli'nde kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ile Cem Emir, yaşamını yitirmişti. Van Cumhuriyet Başsavcılığı da 39 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı Aslan ve Bayram Otelleri'nin sahipleri hakkında ''Birden çok kişinin ölümüne ve yaralanması sebebiyet vermek'' suçundan soruşturma başlatmıştı.