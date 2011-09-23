-Soruşturmaya Ağar'ın da eklenmesi talebi ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Bir grup avukat, Ankara'daki bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısına dilekçe vererek, ''Mehmet Ağar'ın da soruşturmaya dahil edilmesi'' talebinde bulundu. Avukatlar Taylan Tanay, Selçuk Kozağaçlı ve Evrim Deniz Karatana'nın verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Ağar'ın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, ''Susurluk Davası'' kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' gerekçesiyle yargılandığı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı. Dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Susurluk yargılaması sürecine ait ilgili mahkeme kararı ve fezlekeler ile Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararı birlikte değerlendirildiğinde, sadece örgütün kurulması ve yönetilmesi suçları yönünden değil, bu örgütün başkaca suçlarından da üye ve yöneticilerinin soruşturulması gerektiği görülmektedir. Tarafımızca da bilinen ve takip edilen bu dava kapsamı ile savcılığınız nezdinde aynı örgüt tarafından işlendiği iddiasıyla soruşturma yürütülen adam öldürme ve sair örgütlü suçlar yönünden, şüpheli Mehmet Kemal Ağar'ın da soruşturularak, açılacak kamu davasına dahil edilmesini dileriz.''