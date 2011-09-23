T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soruşturmaya Ağar'ın da eklenmesi talebi ANKARA (A.A)

23 Eylül 2011 19:05

-Soruşturmaya Ağar'ın da eklenmesi talebi ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - Bir grup avukat, Ankara'daki bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet savcısına dilekçe vererek, ''Mehmet Ağar'ın da soruşturmaya dahil edilmesi'' talebinde bulundu. Avukatlar Taylan Tanay, Selçuk Kozağaçlı ve Evrim Deniz Karatana'nın verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Ağar'ın Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde, ''Susurluk Davası'' kapsamında Emniyet Genel Müdürü olduğu dönemle ilgili ''cürüm işlemek için silahlı teşekkül oluşturduğu'' gerekçesiyle yargılandığı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı anımsatıldı. Dilekçede, şunlar kaydedildi: ''Susurluk yargılaması sürecine ait ilgili mahkeme kararı ve fezlekeler ile Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararı birlikte değerlendirildiğinde, sadece örgütün kurulması ve yönetilmesi suçları yönünden değil, bu örgütün başkaca suçlarından da üye ve yöneticilerinin soruşturulması gerektiği görülmektedir. Tarafımızca da bilinen ve takip edilen bu dava kapsamı ile savcılığınız nezdinde aynı örgüt tarafından işlendiği iddiasıyla soruşturma yürütülen adam öldürme ve sair örgütlü suçlar yönünden, şüpheli Mehmet Kemal Ağar'ın da soruşturularak, açılacak kamu davasına dahil edilmesini dileriz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24