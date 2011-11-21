-Soruşturmanın gerekçesinde şikayet var İSTANBUL (A.A) - 21.11.2011 - Rekabet Kurumu Başkanı Nurettin Kaldırımcı, 12 banka hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, ''Kredi kartı faizlerine ilişkin bize talepler, şikayetler geldi. Biz başka konularda, başka başlıklar altında da bir kısım talepleri de dikkate alarak, ön araştırma kapsamında yaptığımız çalışmayı soruşturmaya dönüştürmüş olduk'' dedi. Kaldırımcı, soruşturmanın 1 yıl içinde sonuçlanabileceğini ya da daha da uzayabileceğini, bunun tarafların talebine ve sürecin gerektirdiği çalışmaların zamanında yapılıp yapılmadığına bağlı olduğunu söyledi. Kaldırımcı ''Kredi kartı faizlerine ilişkin bize talepler, şikayetler geldi. Biz başka konularda, başka başlıklar altında da bir kısım talepleri de dikkate alarak, ön araştırma kapsamında yaptığımız çalışmayı soruşturmaya dönüştürmüş olduk. Bankacılık bünyesinde yapılan çalışmalar... Çeşitli alt pazarlar itibariyle, belirlenen faizler konusunda işbirliği yapılıp yapılmadığı, ilgili sektörde sürecin nasıl işlediğine dair sonuçta ön araştırma ve soruşturmadan bahsediyoruz'' diye konuştu.