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Ekonomi

SORUŞTURMADA BAKANLIKTAN ÜST DÜZEY İSİM YOK ANKARA (A.A)

28 Şubat 2011 17:18

-SORUŞTURMADA BAKANLIKTAN ÜST DÜZEY İSİM YOK ANKARA (A.A) - 28.02.2011 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ''tarım teşvik kredilerinde yolsuzluk'' soruşturması kapsamında Bakanlık üst düzeyinden herhangi birinin bulunmadığı bildirildi. Söz konusu soruşturmaya konu olayın, yaklaşık 1,5 ay önce Tarım ve Köyişleri Bakanlığının tespit edip, idari soruşturma başlattığı ve suç duyurusunda bulunduğu bir konu olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bazı haberlerde yanlış bir biçimde 'Tarım Bakanlığında üst düzey yönetici' ifadesi de kullanılmaktadır. Soruşturma kapsamında Bakanlık üst düzeyinden herhangi bir isim bulunmamaktadır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı ise söz konusu soruşturmanın selameti açısından Bakanlık makamınca yaklaşık bir ay önce açığa alınmıştır. Görüldüğü üzere iddialarla ilgili olarak ilk harekete Bakanlığımız geçmiş, bir yandan konuyu yargıya taşırken, diğer yandan da sağlıklı bir soruşturma ortamının sağlanabilmesi amacıyla idari tasarrufta bulunmuştur.''

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